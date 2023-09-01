Отправлено: - 11:22

Филипповна:

Да уж, за Зеленским так не пойдёт никто, почему бы это...

Цитата:Ну опять..Вопрос сейчас не в Зеленском.Вопрос в том, кто готов идти выражать соболезнование матери из нас?Вы лично готовы?Может Вит, который гоняет за тысячи км отсюда, в Польшу, разные страны, по всей России..А тут каких то 40 км?В этом вопрос.Не в Зеленском, тем более он не убивал ее..