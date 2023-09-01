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≡ Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47456
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:00
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Стюардессу Кристину Распопову, погибшую во время крушения бизнес-джета главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, в четверг похоронили в Рудном в Казахстане. Об этом сообщила тетя погибшей Елена Абраменкова. По ее словам, в Казахстане живет мать стюардессы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29850
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 11:10
#15
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И ничего не говорится, кто убил стюардессу.
Не находите странным?
Кто пробрался через в шевченсковский по моему, суперохраняемый аэропорт виайпи отдела и пролез в личный самолет суперохраняемого человека?
Люди Минобороны или все таки отдельно Путина убили ее?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29850
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 11:22
#16
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Цитата:
Филипповна:
Да уж, за Зеленским так не пойдёт никто, почему бы это...

Ну опять..
Вопрос сейчас не в Зеленском.
Вопрос в том, кто готов идти выражать соболезнование матери из нас?
Вы лично готовы?
Может Вит, который гоняет за тысячи км отсюда, в Польшу, разные страны, по всей России..
А тут каких то 40 км?
В этом вопрос.
Не в Зеленском, тем более он не убивал ее..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2635
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 11:51
#17
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Жаль конечно девушку, соболезнования родным. Правда я не думаю, что она выражала личную преданность Пригожину и готова была пойти за ним на смерть. Хорошая работа, хорошо оплачивалась, многие бы согласились работать. Как и в принципе весь экипаж самолёта
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2635
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 11:55
#18
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Цитата:
Филипповна:
Да уж, за Зеленским так не пойдёт никто,

Откуда вы всё знаете ? Мне кажется вопрос со стороны Украины стоит не в том чтобы погибать за Зеленского или Залужного. Там уже стоит вопрос в том чтобы погибать за Родину. А со стороны страны которая воюет за чужие территории вопрос личной преданности конечно очень важен.
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