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≡ На бесплатное питание учеников начальных классов до конца 2023 года в Костанайской области потратят почти 2 млрд тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47456
На бесплатное питание учеников начальных классов до конца 2023 года в Костанайской области потратят почти 2 млрд тенге
Отправлено: 31.08.23 - 17:32
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Ранее в бюджете были заложены только деньги на первоклассников. В августе маслихат скорректировал бюджет и заложил траты на питание учеников 2-4-х классов. На питание одного ребенка в день планируют тратить в среднем 521 тенге.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4606
Re: На бесплатное питание учеников начальных классов до конца...
Отправлено: 31.08.23 - 17:32
#1
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Цитата://среднем 521 тенге.//

Почти по Байбеку: "....иностранцы смогут вкусно и сытно пообедать в Алма-Ате за 500 тенге..."
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6281
Re: На бесплатное питание учеников начальных классов до конца...
Отправлено: 01.09.23 - 11:08
#2
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1,8млрд:48тыс=37,5тыс на одного ученика до конца года, думаю не густо, разве что пирожок и компот.
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