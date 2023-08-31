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На бесплатное питание учеников начальных классов до конца 2023 года в Костанайской области потратят почти 2 млрд тенге
На бесплатное питание учеников начальных классов до конца 2023 года в Костанайской области потратят почти 2 млрд тенге
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