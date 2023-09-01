Отправлено: - 12:01

сайлау курманов:

Я соглашусь если тут примут западный опыт

Цитата:А в чём состоит западный опыт? Там в разных странах по разному и они тоже нещадно критикуют свою систему здравоохранения. Вопрос медстрахования был одним из основных на прошлых выборах президента США.