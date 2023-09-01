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≡ Минздрав намерен отключить от ОСМС небольшие поликлиники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47456
Минздрав намерен отключить от ОСМС небольшие поликлиники
Отправлено: 01.09.23 - 09:23
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С 2024 года Фонд обязательного медстрахования не будет заключать договоры с медорганизациями, к которым прикреплено менее 10 тыс. человек, следует из проекта приказа министра.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29850
Re: Минздрав намерен отключить от ОСМС небольшие поликлиники
Отправлено: 01.09.23 - 09:23
#1
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Начинается битва за кормушку у чиновников, кто же должен владеть этими миллиардами..
Интересно, какой род опять победит, ожидаемо шапырашты и их обслуга?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2635
Re: Минздрав намерен отключить от ОСМС небольшие поликлиники
Отправлено: 01.09.23 - 10:04
#2
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Я предлагаю ещё одну реформу здравоохранения, окончательную. Уволить всех нынешних чиновников от здравоохранения, набрать новых из состава действующих врачей и запретить лет на 20 любые реформы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6281
Re: Минздрав намерен отключить от ОСМС небольшие поликлиники
Отправлено: 01.09.23 - 11:02
#3
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Я соглашусь если тут примут западный опыт, или они опять хотят методом тыка пробовать , а думать потом
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2635
Re: Минздрав намерен отключить от ОСМС небольшие поликлиники
Отправлено: 01.09.23 - 12:01
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Я соглашусь если тут примут западный опыт

А в чём состоит западный опыт? Там в разных странах по разному и они тоже нещадно критикуют свою систему здравоохранения. Вопрос медстрахования был одним из основных на прошлых выборах президента США.
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