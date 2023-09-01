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Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47456
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:00
Стюардессу Кристину Распопову, погибшую во время крушения бизнес-джета главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, в четверг похоронили в Рудном в Казахстане. Об этом сообщила тетя погибшей Елена Абраменкова. По ее словам, в Казахстане живет мать стюардессы.
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Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:00
Осталась до конца верна Путину и его верному слуге, трижды Герою России, который убил тысячи невинных людей в Украине и стер с лица земли несколько ее городов..
Ее хоть наградили?
Ее хоть наградили?
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:12
Красивые слова
- «Я понятия не имею, смогу ли я еще работать после всех этих событий. Может быть, я буду безработной и стану изгоем. А все потому что я работаю на Евгения Викторовича», — рассказала она подруге по телефону. Но самолет бывшего повара Путина Embraer Legacy 600 был бортом, о котором она всегда мечтала".
Но когда работаешь на палача, будь готова, что вместе с палачом, которого ты выбрала, могут и другие палачи снести тебе голову, просто так..
- «Я понятия не имею, смогу ли я еще работать после всех этих событий. Может быть, я буду безработной и стану изгоем. А все потому что я работаю на Евгения Викторовича», — рассказала она подруге по телефону. Но самолет бывшего повара Путина Embraer Legacy 600 был бортом, о котором она всегда мечтала".
Но когда работаешь на палача, будь готова, что вместе с палачом, которого ты выбрала, могут и другие палачи снести тебе голову, просто так..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1270
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:14
Сколько невинных жизней загубила эта путинская война.. А сколько наплодила Zомбанутых людей... На 2 поколения вперед. Вчера смотрел Эмпатия Монуччи,так вот там умная тетенька говорила про то,как Россия уверенно вымирает. Но Zэтникам всё ни почём.
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:19
Цитата:
111:Да уж, за Зеленским так не пойдёт никто, почему бы это...
Осталась до конца верна Путину
Осталась до конца верна Путину
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13057
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:23
Оказывается наша. Соболезнование маме. Жаль девушка оказалась не в том месте, не в то время с Пригожиным. Следующий будет любимец местных русофобов, Зеленский . Британцы так же устроят теракт что б было похоже что это Путин сделал. На форуме слез будет океан.
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:31
Цитата:
Действительно.
Где наши многочисленные z-патриоты?
Особенно находящиеся на сайте.
Склались бы на памятник, провели бы поминки, как Герою России, что то дел от них не видно.
Вот, реальный Герой.
А у наших z-патриотов есть только языки.
Пожалуйста, Рудный 40 км.
Где ваша честь?
Vit:
Соболезнование
Соболезнование
Действительно.
Где наши многочисленные z-патриоты?
Особенно находящиеся на сайте.
Склались бы на памятник, провели бы поминки, как Герою России, что то дел от них не видно.
Вот, реальный Герой.
А у наших z-патриотов есть только языки.
Пожалуйста, Рудный 40 км.
Где ваша честь?
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:35
Цитата:
Цитата:
111:Да уж, за Зеленским так не пойдёт никто, почему бы это...
Осталась до конца верна Путину
Осталась до конца верна Путину
Цитата:
Сабыр:Эта тётенька - сестра Ходжи Насреддина, который поклялся шаху научить ишака разговаривать и посоветовал друзьям не опасаться за него, потому что к тому времени умрёт или шах, или ишак, или он сам.
умная тетенька говорила про то,как Россия уверенно вымирает.
умная тетенька говорила про то,как Россия уверенно вымирает.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4606
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:36
Цитата:
Вит, я думаю тут таких нет. Просто каждый хочет показать себя типа - патриот.
То что тут пишут - это бытовой национализм присущий каждому человеку в его комфортной повседневной жизнедеятельности.
Кому то в этом, элементарно: - свиньи мешают, кому то - бараны и ВСЁ.
Ибо, что подразумевает русофобия - ненависть ко всему русскому. Нет такого на форуме, да и в стране нет такого.
Vit:
местных русофобов,
местных русофобов,
Вит, я думаю тут таких нет. Просто каждый хочет показать себя типа - патриот.
То что тут пишут - это бытовой национализм присущий каждому человеку в его комфортной повседневной жизнедеятельности.
Кому то в этом, элементарно: - свиньи мешают, кому то - бараны и ВСЁ.
Ибо, что подразумевает русофобия - ненависть ко всему русскому. Нет такого на форуме, да и в стране нет такого.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3103
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:46
Цитата:
дня путиноидов всякий кто не боготворит Путина и против войны в Украине значит русофоб. Им так удобнее.
ACROS:
Ибо, что подразумевает русофобия - ненависть ко всему русскому.
Ибо, что подразумевает русофобия - ненависть ко всему русскому.
дня путиноидов всякий кто не боготворит Путина и против войны в Украине значит русофоб. Им так удобнее.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6281
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:51
Лишь бы что-то брякнуть, постеснялись бы, у людей горе , а вы тут как метлой метете
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:54
Может небольшой фонд объявить, поехать к матери, лично выразить соболезнование, поговорить?
Сходить на кладбище наконец, возложить венок..
Или z-патриоты могут только на сайте выражать ненависть к украинцам и спорить до упада с теми, кто против войны и лично ничего не делать?
Ау!
Сходить на кладбище наконец, возложить венок..
Или z-патриоты могут только на сайте выражать ненависть к украинцам и спорить до упада с теми, кто против войны и лично ничего не делать?
Ау!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 18420
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:57
Цитата:
В Европе до всех этих событий своих проблем хватало, теперь Африка из под контроля хочет выйти, не сможет Европа долго распыляться на несколько направлений, им придется принимать сложные решения в самое ближайшее время. Даже в богатой Америке чувствуются напряги, экономика толком после ковида не восстановилась, а сейчас двойная нагрузка. За президентское кресло гонка будет жестокая, да и здоровье нынешнего может подвести в любой момент. Короче, впереди серьезная турбулентность.
[Исправлено: maxsaf, 01.09.2023 - 10:58]
Vit:
Следующий будет любимец местных русофобов, Зеленский . Британцы так же устроят теракт что б было похоже что это Путин сделал. На форуме слез будет океан.
Следующий будет любимец местных русофобов, Зеленский . Британцы так же устроят теракт что б было похоже что это Путин сделал. На форуме слез будет океан.
В Европе до всех этих событий своих проблем хватало, теперь Африка из под контроля хочет выйти, не сможет Европа долго распыляться на несколько направлений, им придется принимать сложные решения в самое ближайшее время. Даже в богатой Америке чувствуются напряги, экономика толком после ковида не восстановилась, а сейчас двойная нагрузка. За президентское кресло гонка будет жестокая, да и здоровье нынешнего может подвести в любой момент. Короче, впереди серьезная турбулентность.
[Исправлено: maxsaf, 01.09.2023 - 10:58]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1270
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 11:04
Цитата:
Ну что ты несешь.. Ну что для нас, противников войны, этот паренек?? Там,в Украине,в отличии от всех нас,честные выборы и без него много достойных людей!
Vit:
Зеленский
Зеленский
Ну что ты несешь.. Ну что для нас, противников войны, этот паренек?? Там,в Украине,в отличии от всех нас,честные выборы и без него много достойных людей!
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 11:04
Цитата:
А когда войны были беспроблемными и хорошими?
Особенно такие как вьетнамская и афганская?
Хотя выгода от войны тут очевидна, Европа в этом году за первое полугодие увеличила поставки российского сжиженного газа на 40 процентов по сравнению с 21 годом..
Всем хорошо..
Россия приобрела активов в Украине на 12.4 триллиона долларов..
Неплохо тоже
И смерть каких то сотен тысяч людей, включая и убитую стюардессу, это вполне оправдывает.
[Исправлено: 111, 01.09.2023 - 11:13]
maxsaf:
Европе до всех этих событий
Европе до всех этих событий
А когда войны были беспроблемными и хорошими?
Особенно такие как вьетнамская и афганская?
Хотя выгода от войны тут очевидна, Европа в этом году за первое полугодие увеличила поставки российского сжиженного газа на 40 процентов по сравнению с 21 годом..
Всем хорошо..
Россия приобрела активов в Украине на 12.4 триллиона долларов..
Неплохо тоже
И смерть каких то сотен тысяч людей, включая и убитую стюардессу, это вполне оправдывает.
[Исправлено: 111, 01.09.2023 - 11:13]
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