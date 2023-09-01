Отправлено: - 10:57

Vit:

Следующий будет любимец местных русофобов, Зеленский . Британцы так же устроят теракт что б было похоже что это Путин сделал. На форуме слез будет океан.

[Исправлено: maxsaf, 01.09.2023 - 10:58]

Цитата:В Европе до всех этих событий своих проблем хватало, теперь Африка из под контроля хочет выйти, не сможет Европа долго распыляться на несколько направлений, им придется принимать сложные решения в самое ближайшее время. Даже в богатой Америке чувствуются напряги, экономика толком после ковида не восстановилась, а сейчас двойная нагрузка. За президентское кресло гонка будет жестокая, да и здоровье нынешнего может подвести в любой момент. Короче, впереди серьезная турбулентность.