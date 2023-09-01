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≡ Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47456
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:00
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Стюардессу Кристину Распопову, погибшую во время крушения бизнес-джета главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, в четверг похоронили в Рудном в Казахстане. Об этом сообщила тетя погибшей Елена Абраменкова. По ее словам, в Казахстане живет мать стюардессы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29850
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:00
#1
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Осталась до конца верна Путину и его верному слуге, трижды Герою России, который убил тысячи невинных людей в Украине и стер с лица земли несколько ее городов..
Ее хоть наградили?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29850
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:12
#2
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Красивые слова
- «Я понятия не имею, смогу ли я еще работать после всех этих событий. Может быть, я буду безработной и стану изгоем. А все потому что я работаю на Евгения Викторовича», — рассказала она подруге по телефону. Но самолет бывшего повара Путина Embraer Legacy 600 был бортом, о котором она всегда мечтала".

Но когда работаешь на палача, будь готова, что вместе с палачом, которого ты выбрала, могут и другие палачи снести тебе голову, просто так..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1270
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:14
#3
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Сколько невинных жизней загубила эта путинская война.. А сколько наплодила Zомбанутых людей... На 2 поколения вперед. Вчера смотрел Эмпатия Монуччи,так вот там умная тетенька говорила про то,как Россия уверенно вымирает. Но Zэтникам всё ни почём.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
22
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:19
#4
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Цитата:
111:
Осталась до конца верна Путину
Да уж, за Зеленским так не пойдёт никто, почему бы это...
:oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13057
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:23
#5
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Оказывается наша. Соболезнование маме. Жаль девушка оказалась не в том месте, не в то время с Пригожиным. Следующий будет любимец местных русофобов, Зеленский . Британцы так же устроят теракт что б было похоже что это Путин сделал. На форуме слез будет океан.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29850
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:31
#6
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Цитата:
Vit:
Соболезнование

Действительно.
Где наши многочисленные z-патриоты?
Особенно находящиеся на сайте.
Склались бы на памятник, провели бы поминки, как Герою России, что то дел от них не видно.
Вот, реальный Герой.
А у наших z-патриотов есть только языки.
Пожалуйста, Рудный 40 км.
Где ваша честь?
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
22
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:35
#7
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Цитата:
111:
Осталась до конца верна Путину
Да уж, за Зеленским так не пойдёт никто, почему бы это...
:oops: Цитата:
Сабыр:
умная тетенька говорила про то,как Россия уверенно вымирает.
Эта тётенька - сестра Ходжи Насреддина, который поклялся шаху научить ишака разговаривать и посоветовал друзьям не опасаться за него, потому что к тому времени умрёт или шах, или ишак, или он сам.
:-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4606
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:36
#8
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Цитата:
Vit:
местных русофобов,


Вит, я думаю тут таких нет. Просто каждый хочет показать себя типа - патриот.
То что тут пишут - это бытовой национализм присущий каждому человеку в его комфортной повседневной жизнедеятельности.
Кому то в этом, элементарно: - свиньи мешают, кому то - бараны и ВСЁ.
Ибо, что подразумевает русофобия - ненависть ко всему русскому. Нет такого на форуме, да и в стране нет такого.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3103
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:46
#9
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Цитата:
ACROS:
Ибо, что подразумевает русофобия - ненависть ко всему русскому.

дня путиноидов всякий кто не боготворит Путина и против войны в Украине значит русофоб. Им так удобнее.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6281
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 10:51
#10
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Лишь бы что-то брякнуть, постеснялись бы, у людей горе , а вы тут как метлой метете
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29850
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:54
#11
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Может небольшой фонд объявить, поехать к матери, лично выразить соболезнование, поговорить?
Сходить на кладбище наконец, возложить венок..
Или z-патриоты могут только на сайте выражать ненависть к украинцам и спорить до упада с теми, кто против войны и лично ничего не делать?
Ау!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18420
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 10:57
#12
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Цитата:
Vit:
Следующий будет любимец местных русофобов, Зеленский . Британцы так же устроят теракт что б было похоже что это Путин сделал. На форуме слез будет океан.

В Европе до всех этих событий своих проблем хватало, теперь Африка из под контроля хочет выйти, не сможет Европа долго распыляться на несколько направлений, им придется принимать сложные решения в самое ближайшее время. Даже в богатой Америке чувствуются напряги, экономика толком после ковида не восстановилась, а сейчас двойная нагрузка. За президентское кресло гонка будет жестокая, да и здоровье нынешнего может подвести в любой момент. Короче, впереди серьезная турбулентность.

[Исправлено: maxsaf, 01.09.2023 - 10:58]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1270
Re: Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина,...
Отправлено: 01.09.23 - 11:04
#13
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Цитата:
Vit:
Зеленский

Ну что ты несешь.. Ну что для нас, противников войны, этот паренек?? Там,в Украине,в отличии от всех нас,честные выборы и без него много достойных людей!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29850
Стюардессу, погибшую при крушении самолета Пригожина, похоронили в Рудном
Отправлено: 01.09.23 - 11:04
#14
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Цитата:
maxsaf:
Европе до всех этих событий

А когда войны были беспроблемными и хорошими?
Особенно такие как вьетнамская и афганская?
Хотя выгода от войны тут очевидна, Европа в этом году за первое полугодие увеличила поставки российского сжиженного газа на 40 процентов по сравнению с 21 годом..
Всем хорошо..
Россия приобрела активов в Украине на 12.4 триллиона долларов..
Неплохо тоже
И смерть каких то сотен тысяч людей, включая и убитую стюардессу, это вполне оправдывает.

[Исправлено: 111, 01.09.2023 - 11:13]
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