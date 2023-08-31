Основные мероприятия в рамках празднования прошли в пятницу, 25 августа. Организовать массовые гулянья в будний день - затея непростая, ведь мало кто может просто взять и уйти с работы. Но акимат Рудного оправдывал это решение тем, что на выходные собрать всех артистов не получалось. Как итог - гулянья скукожились до толпы на заключительном концерте. Что не так с праздником и почему акимат смотрит на него под другим углом? Читать статью
Сидят два колхозника, тихо-мирно выпивают и закусывают. Смотрят, пролетавший "кукурузник" над селом внезапно делает в воздухе кульбит и падает падает прямо на сортир...взрыв...всё вокруг в гамне... эти двое стоят тоже в гамне... Один другому говорит: - Какая страна такой и терракт.
Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя! - сказал Виктор Николаевич. - «Наша Газета» опубликовала статью о том, что концерт был спасен только фейерверком. все остальное было сделано плохо. Я в корне не согласен с этой статьей, господин Говоров. Если вы специалист в области культуры, то следующий праздник вы сами проведите, а я посмотрю, как вы сделаете. Говорить такое на всю страну, по меньшей мере, нетактично и неправильно. Вот что говорят люди (аким указал на доклад о количестве лайков и положительных комментариев - «НГ»). Вы своей статьей просто опошлили весь праздник! Вы тысячу человек, которые были на сцене, размазали!
я конечно все понимаю но откуда такая болезненная реакция на критику и уж тем более такая же реакция на позитив от горожан? журналист пишет свое субъективное мнение-ему не понравилось! да ну окей флаг в руки) не понравилось и ладно он не музыкальный или организационный критик (на чье мнение действительно стоит обращать внимание) он не пишет за всех он дает свое мнение журналиста который просто часто бывает на днях города организация праздника это как бы не поддающееся оценке событие ну какие индикаторы могут быть чтобы сказать что праздник шикарный или праздник ховно? не понравились песни? а кому то нравится опоздали с батлом? ну организационные проблемы бывают всегда, главное провели же люди в коментах также пишут свое субъективное мнение кому то понравилось кому то не очень один пьяный был ему шикарно другому жена не дала выпить его все бесило третий с нью йорка только что прилетел для него все в рудном будет считаться колхозом четвертый из колхоза приехал и для него в рудном все нормально)
раскритиковали журналисты праздник ну ладно улыбнись, скажи учтем критику на след. год и всё нееет надо обижаться, подсчитывать лайки итд) чем больше акимы будут болезненно реагировать на критику тем больше журналисты их будут критиковать (это их работа) для них то это самый главный индикатор "ага ага обиделись! заволновались! значит задели мы их! давай еще что нибудь напишем! эдакое"))
Григорий, вы так и не ответили на свой предыдущий вопрос: - почему ПЛОХО прошёл день города в Рудном ??
По поводу лайков: - надо думать власти готовились и дали задание подчинённым, сидеть и щёлкать лайки и писать положительные комментарии и отзывы ( по крайней мере, так складывается ощущение от агрессивных и заранее подготовленных слов акима и самое главное - от заранее тщательно ЗАПЛАНИРОВАННЫХ и ПОДСЧИТАННЫХ лайков)
Везде плохо ( по словам акимата Рудного): в Лисаковке всем уже надоел этот рауский эрзац-бразильский карнавал; в Костанае бескультурные жундубаевцы потоптали ВСЕ клумбы и цветы; в Узункуле аким района не смог обеспечит технику безопасности на пьянной ( пардон ПЕННОЙ) вечеринке. И только власти Рудного ( по их же словам и псевдолайкам) смогли провести НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ в рабочем городке и поэтому МАЛОПОСЕТИВШИЙ непонятный арт бульвар.
Цитата://Вечерняя программа во многом спасла День города//
Григорий, это смахивает на скучную свадьбу со старой, некрасивой и перезревшей невестой-девственицей, где только драка и обилие дешёвой водки, сделали её интересной и запоминающей.
Сколько помню, нас, рудничан радовало только обилие шашлыка и пива.. Никто особо то и не смотрел всякие фабрики звезд, Гагарину, Дубцову и тд. Просто тупо пили пиво и если деньги были, закусывали шашлыком с отходного залежавшегося мяса..
Не плохо, а уныло и хуже, чем в прошлые года. Ответ на вопрос "почему?" я, мне кажется, четко сформулировал в статье. Я считаю, что если власти готовят обширную программу, тем более делают это не впервые в жизни, то эта программа не должна проводиться из принципа "лишь бы было, в отчете укажем". И лайки посчитаем с количеством артистов. А все участие горожан в празднике сводят к обозрению вечернего концерта. Цитата:
ACROS: Григорий, это смахивает на скучную свадьбу
Когда я вижу птицу, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю эту птицу уткой.
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