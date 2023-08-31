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≡ Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47453
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 31.08.23 - 15:36
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В конце июня 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным «предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года». В Костанае о том, что осенью к нам приедет максимум Путин, минимум - делегация из России, знают давно. Местные власти не скрывают, что готовятся к форуму уже год, но он все равно оказался почти правительственной тайной, покрытой бюджетным мраком.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1388
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 31.08.23 - 20:23
#15
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Цитата:
saba:
Да лучше бы вообще его не построили.

Ой как их грудная жаба давить ...народное определение медицинского понятия «стенокардия»...жуть!Это как так Костанай становиться всё краше и краше!
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1723
Re: Понты для российского президента? - Как маленький форум стал...
Отправлено: 01.09.23 - 00:33
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Никто это всё не заберёт,всё это останется у нас и для нас

Беда в том, что у нас и для нас будет потрачено гораздо меньше, чем выделено из бюджета. Разница осядет сами-знаете-где. Вот такой посыл статьи, если вы ещё не поняли :lol: 8-) :-o
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