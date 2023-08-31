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Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
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