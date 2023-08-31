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ПолиграфЪ Боярышников:

Никто это всё не заберёт,всё это останется у нас и для нас

Цитата:Беда в том, что у нас и для нас будет потрачено гораздо меньше, чем выделено из бюджета. Разница осядет сами-знаете-где. Вот такой посыл статьи, если вы ещё не поняли