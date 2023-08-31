Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 11:44
Цитата:
Как силой? линейкой лупят или прям цепями к батарее, и розгами?
111:
что они сейчас силой заставляют учить детей русский язык
что они сейчас силой заставляют учить детей русский язык
Как силой? линейкой лупят или прям цепями к батарее, и розгами?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2629
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 11:58
Цитата:
Почитайте интервью уполномоченного по правам ребёнка РФ, забыл фамилию. Когда они вывезли детей из оккупированных территорий. Краткий смысл такой. Да сейчас они сейчас одурманены украинской пропагандой, кричат" Слава Украине", но мы их постепенно заставим любить Россию. Это было в российских СМИ ,погуглите, почитайте.
maxsaf:
Как силой?
Как силой?
Почитайте интервью уполномоченного по правам ребёнка РФ, забыл фамилию. Когда они вывезли детей из оккупированных территорий. Краткий смысл такой. Да сейчас они сейчас одурманены украинской пропагандой, кричат" Слава Украине", но мы их постепенно заставим любить Россию. Это было в российских СМИ ,погуглите, почитайте.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 12:12
Цитата:
Если б было так.
А то ведь хуже..
Там же русский фашист озвучивает как будут бороться с детьми, кто не хочет идти в русскую школу..
maxsaf:
силой? линейкой лупят или прям цепями к батарее, и розгами?
силой? линейкой лупят или прям цепями к батарее, и розгами?
Если б было так.
А то ведь хуже..
Там же русский фашист озвучивает как будут бороться с детьми, кто не хочет идти в русскую школу..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 17:58
Цитата:
Цитата:
Так будут или сейчас заставляют?
111:
озвучивает как будут бороться с детьми, кто не хочет идти в русскую школу..
озвучивает как будут бороться с детьми, кто не хочет идти в русскую школу..
Цитата:
111: сейчас силой заставляют учить детей русский язык
Так будут или сейчас заставляют?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 18:31
Цитата:
Скажу больше, их даже убивают там, насилуют..
Такой вот своеобразный крестовый поход русского мира..
maxsaf:
Так будут или сейчас заставляют?
Так будут или сейчас заставляют?
Скажу больше, их даже убивают там, насилуют..
Такой вот своеобразный крестовый поход русского мира..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 18:32
А еще похищают..
Недаром Путина хотят вызвать на допрос, но тот шугается..
Недаром Путина хотят вызвать на допрос, но тот шугается..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2629
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 20:11
в соответствии с российской традицией преподавания литературы произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ, тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева, а также о Великой Отечественной войне. «63% граждан России положительно относятся к возможному исключению произведений авторов русской литературы XIX века из Единого госэкзамена по литературе в 2024 году. Противоположной точки зрения придерживаются 13% россиян», — говорится в исследовании. Такая , какая то неожиданная новость, ну наверное надо переходить на военные рельсы?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.08.23 - 21:55
Цитата:
вот будем откровенны, то что можно читать из пушкина в школе не изучается, гоголя ещё можно почитать но, пожалуй, только пьесы, лермонтов похоже вообще какую-то ерунду писал потому как ни одного произведения не знаю. из советских писателей лучшие это зощенко, бабель, булгаков, а не эти ваши островские с фадеевыми. так что вполне нужно исключить, даже из самой программы школьной не только из огэ. а включить в программу то, что способно развить живость ума, жизнерадостные, остроумные произведения. которые действительно интересно читать.
saba:
произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ, тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева, а также о Великой Отечественной войне
произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ, тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева, а также о Великой Отечественной войне
вот будем откровенны, то что можно читать из пушкина в школе не изучается, гоголя ещё можно почитать но, пожалуй, только пьесы, лермонтов похоже вообще какую-то ерунду писал потому как ни одного произведения не знаю. из советских писателей лучшие это зощенко, бабель, булгаков, а не эти ваши островские с фадеевыми. так что вполне нужно исключить, даже из самой программы школьной не только из огэ. а включить в программу то, что способно развить живость ума, жизнерадостные, остроумные произведения. которые действительно интересно читать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.09.23 - 00:00
Цитата:
А вот это как назвать? Косорезы пытаются исправить косяки творца? Бедный пацан.
Цитата:
111:
Скажу больше, их даже убивают там, насилуют..
Скажу больше, их даже убивают там, насилуют..
А вот это как назвать? Косорезы пытаются исправить косяки творца? Бедный пацан.
Цитата:
В Павлодаре в результате врачебной ошибки на обрезании 5-летний мальчик получил тяжелую травму. Как сообщила мама ребенка, хирург ампутировал ему часть головки полового органа. Пострадавшего ребенка доставили из Павлодара в Национальный научный центр материнства и детства Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: Сыкымы
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать