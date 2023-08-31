Отправлено: - 21:55

saba:

произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ, тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева, а также о Великой Отечественной войне

Цитата:вот будем откровенны, то что можно читать из пушкина в школе не изучается, гоголя ещё можно почитать но, пожалуй, только пьесы, лермонтов похоже вообще какую-то ерунду писал потому как ни одного произведения не знаю. из советских писателей лучшие это зощенко, бабель, булгаков, а не эти ваши островские с фадеевыми. так что вполне нужно исключить, даже из самой программы школьной не только из огэ. а включить в программу то, что способно развить живость ума, жизнерадостные, остроумные произведения. которые действительно интересно читать.