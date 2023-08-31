Отправлено: - 20:13

ACROS:

официально они там разрешены, потому что наркомания по их меркам - это не преступление, а болезнь и с ней не надо бороться, а надо лечить.

Цитата:У нас на юге кто желает тот и курит и это было там веками и ничего..все живы и здоровы..