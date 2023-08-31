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≡ Ауди-100, марихуана и гашиш - Житель Аулиеколя пытался обменять машину на 5 кг наркотиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47453
Ауди-100, марихуана и гашиш - Житель Аулиеколя пытался обменять машину на 5 кг наркотиков
Отправлено: 31.08.23 - 17:42
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Уголовное дело в отношении 39-летнего Каната ИЛЬЯСОВА начали рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 31 августа. Он обвиняется в том, что в марте этого года перевозил крупную партию наркотиков марихуаны и гашиша.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4602
Re: Ауди-100, марихуана и гашиш - Житель Аулиеколя пытался...
Отправлено: 31.08.23 - 17:42
#1
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В Нидерланды надо ему переезжать: - когда там были с супругой - там в воздухе пахнет сладковато-тошнотворными наркотиками и официально они там разрешены, потому что наркомания по их меркам - это не преступление, а болезнь и с ней не надо бороться, а надо лечить.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1388
Re: Ауди-100, марихуана и гашиш - Житель Аулиеколя пытался...
Отправлено: 31.08.23 - 20:13
#2
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Цитата:
ACROS:
официально они там разрешены, потому что наркомания по их меркам - это не преступление, а болезнь и с ней не надо бороться, а надо лечить.

У нас на юге кто желает тот и курит и это было там веками и ничего..все живы и здоровы..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
448
Re: Ауди-100, марихуана и гашиш - Житель Аулиеколя пытался...
Отправлено: 31.08.23 - 23:29
#3
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.....по примеру европейских стран и всего цифиллизованнАго мира давно уже пора узоконить это средство,государство должно взять в руки это мероприятие,если на юге веками этим делом занимаются.Территория большая у нас можно развивать этот бизнес,соседи будут к нам приезжать.
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