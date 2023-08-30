Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно Читать новость
Вы мне каждого идиота выкладывать будете? Если покопаться националистов, да ещё и в ютубе огромное количество.Любой национальности. Я же вам не выкладываю как русские националисты издеваются над мигрантами из Средней( Центральной Азии) можете полюбопытствовать. А наблюдать за истеричными женщинами мне неинтересно. Хотя вот уж полицейский , как госслужащий(в отличие от 11й) обязан знать минимум на госязыке, позволяющий объясниться с любым гражданином . И отстаньте уже с этим вопросом, беситесь уже в одиночку. Мне надоел этот беспредметный разговор, тем более когда вы не реагируете на мои аргументы, а всё выкладываете какой то хлам из интернета. Наверное если бы кого то из наших русских, что то не устраивало бы в этом вопросе, они бы давно тоже высказались.
Твердохлебов и Мария Щеглова - с Твердохлебовым, в то время руководителем аппарата акима области, встречался лично и он мне заявлял(на полном серьёзе и в трезвом виде): - всё что делается в Казахстане - это благодаря лично Назарбаеву. Я даже пошутил- и солнце встаёт и земля крутится благодаря ему. За это меня в 2008 году, не предоставили к гос.награде - ордену Курмет( по показателям уборки и по стажу, опыту работы в с/х хозяйстве - я шёл первым номером в наградном списке).
maxsaf: мои доводы соответствуют теме, в чем проблема
Макс, ну ей богу: я о вас всегда лучшего мнения, да и Таноми к вам хорошо относится. Что вы как банный лист с этой Конституции - не актуальна эта тема. Нам бы посмотреть: что 111 готовит, вернее его хозяйка, на ночь: - беш с конины или беш с говядины ?? Нам в принципе по барабану - кто, где, как и на каком языке разговаривает? От того что там написано в этой, чуждом нам документе ( всё равно- власть примет её так как она захочет) - нам ни холодно ни жарко. Вот как то, так- без фиглярства, псевдопатриотизма и ханжи.
Карачун: как же замечательно когда человек обойдён стороной такой субстанцией как "родина" и подобными ей.
Согласен. У меня это больше похоже на приятные детские воспоминания, хотя если сравнить с жизнью детей в те годы в той же Европе или Америке - то вообще не понятно, откуда у меня эти приятные воспоминания
ACROS: Нам в принципе по барабану - кто, где, как и на каком языке разговаривает?
Ну теперь то конечно, по барабану. Посмотрел бы я что было бы, если бы русский не лишили статуса языка межнационального общения, а наоборот, сделали государственным. Представляю, как барабанили бы тогда
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