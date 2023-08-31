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ACROS:

Он прикалывется и сам не понимает, что пролетел: - вверху светящим текстом написано на казахском и на латинице-"...пицца- приготовленная на дровах, Доставка-8-777-517-50-50.."

Цитата:А по закону как должно быть? Должно быть продублировано на двух языках, тем же шрифтом, но у вас уже давно я смотрю на такие нарушения никто внимания не обращает