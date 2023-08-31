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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29838
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:24
#15601
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Ну еще немного ждем, и вот в 22.00, через 40 минут ждучки, тройка наконец пришла..
Какой там интервал?
Да, зимой, в таких вот профнастилах из под сарая у Маке, можно и откочурится за 40 минут..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29838
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:26
#15602
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Ну плюс тройки, что не везет очень быстро и не барахтаешься в автобусе как баран в кузове Газ-53..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29838
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:27
#15603
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Тройка довозит почти до самого дома..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29838
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:30
#15604
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Тут вот так аппетитно

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4602
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:31
#15605
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Цитата:
maxsaf:
же нашутил на несколько лишений наград,


Тут вам как ренегату - ничего не светит, а там - вы наверное ещё не проявили себя; кстати есть наверное ВЕРНЕЙШИЙ способ получить ТАМ награду: - поехать воевать за Украину наёмником ( в Канаде - одна из больших украинских диаспор и это вызовет положительную реакцию для вас).
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29838
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:32
#15606
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Ну под дождь, неплохой дождь, идем домой

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29838
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:33
#15607
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Так вот красиво

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29838
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:34
#15608
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Ну вот и все, прогулка началась с дождем и завершилась, пока он лил..

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4602
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:36
#15609
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Цитата:
111:
Почему на обратной?


Он прикалывется и сам не понимает, что пролетел: - вверху светящим текстом написано на казахском и на латинице-"...пицца- приготовленная на дровах, Доставка-8-777-517-50-50.."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29838
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:42
#15610
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Вот тут на двух языках, заокеанцы просто непонимают иногда, о чем говорят..




Остановки объявляют

[Исправлено: 111, 31.08.2023 - 21:43]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4602
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:45
#15611
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Цитата:
111:
Остановки объявляют


"....я, такой, другой страны не знаю - где так вольно дышит человек...."
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18419
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 22:23
#15612
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Цитата:
ACROS:
Он прикалывется и сам не понимает, что пролетел: - вверху светящим текстом написано на казахском и на латинице-"...пицца- приготовленная на дровах, Доставка-8-777-517-50-50.."

А по закону как должно быть? Должно быть продублировано на двух языках, тем же шрифтом, но у вас уже давно я смотрю на такие нарушения никто внимания не обращает ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18419
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 22:25
#15613
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Цитата:
ACROS:
есть наверное ВЕРНЕЙШИЙ способ получить ТАМ награду: - поехать воевать за Украину наёмником ( в Канаде - одна из больших украинских диаспор и это вызовет положительную реакцию для вас).

А если шутить и прикалываться, то и до президентского кресла можно дошутиться, проверено ;-)
На пианино я играть тоже умею 8-)

[Исправлено: maxsaf, 31.08.2023 - 22:27]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 22:41
#15614
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Цитата:
maxsaf:
Должно быть продублировано на двух языках, тем же шрифтом, но у вас уже давно я смотрю на такие нарушения никто внимания не обращает

а зачем? есть выбор. не нравится не пользуйся. мне лично, для столь примитивной схемы даже закон выдумывать нет необходимости.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18419
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 22:47
#15615
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Цитата:
Карачун:
а зачем? есть выбор. не нравится не пользуйся. мне лично, для столь примитивной схемы даже закон выдумывать нет необходимости.

Согласен. Ну нет у меня правильных ценников - иди туда, где они есть, зачем мне нервы трепать ))
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