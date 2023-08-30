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≡ Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47453
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
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Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18413
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 20:27
#165
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Цитата:
saba:
Раз люди которые живут здесь, не поняли разницы между языком межнационального общения и языком который официально используется в госорганах

Разница огромная. Этот человек уже ее понял, на себе почувствовал:


Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18413
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 20:30
#166
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Цитата:
saba:
не поняли разницы между языком межнационального общения и языком который официально используется в госорганах


Вот ещё один, тоже заметил разницу


Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2629
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 20:54
#167
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Вы мне каждого идиота выкладывать будете? Если покопаться националистов, да ещё и в ютубе огромное количество.Любой национальности. Я же вам не выкладываю как русские националисты издеваются над мигрантами из Средней( Центральной Азии) можете полюбопытствовать. А наблюдать за истеричными женщинами мне неинтересно. Хотя вот уж полицейский , как госслужащий(в отличие от 11й) обязан знать минимум на госязыке, позволяющий объясниться с любым гражданином . И отстаньте уже с этим вопросом, беситесь уже в одиночку. Мне надоел этот беспредметный разговор, тем более когда вы не реагируете на мои аргументы, а всё выкладываете какой то хлам из интернета. Наверное если бы кого то из наших русских, что то не устраивало бы в этом вопросе, они бы давно тоже высказались.

[Исправлено: saba, 31.08.2023 - 20:55]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18413
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 20:58
#168
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Цитата:
saba:
обязан знать минимум на госязыке,

Отсебятина? Где написано, в каком законе, что полицейский обязан знать минимум?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18413
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 21:01
#169
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Цитата:
saba:
И отстаньте уже с этим вопросом, беситесь уже в одиночку. Мне надоел этот беспредметный разговор, тем более когда вы не реагируете на мои аргументы,

Ну не отвечайте, дискуссия добровольная. Тема - изменения в конституцию, мои доводы соответствуют теме, в чем проблема?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4602
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 21:09
#170
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Цитата:
saba:
дело ЦОНа,


Твердохлебов и Мария Щеглова - с Твердохлебовым, в то время руководителем аппарата акима области, встречался лично и он мне заявлял(на полном серьёзе и в трезвом виде): - всё что делается в Казахстане - это благодаря лично Назарбаеву. Я даже пошутил- и солнце встаёт и земля крутится благодаря ему. За это меня в 2008 году, не предоставили к гос.награде - ордену Курмет( по показателям уборки и по стажу, опыту работы в с/х хозяйстве - я шёл первым номером в наградном списке).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4602
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 21:18
#171
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Цитата:
maxsaf:
мои доводы соответствуют теме, в чем проблема


Макс, ну ей богу: я о вас всегда лучшего мнения, да и Таноми к вам хорошо относится. Что вы как банный лист с этой Конституции - не актуальна эта тема. Нам бы посмотреть: что 111 готовит, вернее его хозяйка, на ночь: - беш с конины или беш с говядины ??
Нам в принципе по барабану - кто, где, как и на каком языке разговаривает?
От того что там написано в этой, чуждом нам документе ( всё равно- власть примет её так как она захочет) - нам ни холодно ни жарко.
Вот как то, так- без фиглярства, псевдопатриотизма и ханжи.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
192
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 22:29
#172
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Цитата:
maxsaf:
Да, немного тоскую по настоящей Родине - СССР.

Цитата:
ACROS:
они ВСЕ тоскуют по настоящей Родине, а Родина его и его подобных- Казахстан

как же замечательно когда человек обойдён стороной такой субстанцией как "родина" и подобными ей.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18413
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 22:39
#173
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Цитата:
Карачун:
как же замечательно когда человек обойдён стороной такой субстанцией как "родина" и подобными ей.

Согласен. У меня это больше похоже на приятные детские воспоминания, хотя если сравнить с жизнью детей в те годы в той же Европе или Америке - то вообще не понятно, откуда у меня эти приятные воспоминания ;-)
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