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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:24
Ну еще немного ждем, и вот в 22.00, через 40 минут ждучки, тройка наконец пришла..
Какой там интервал?
Да, зимой, в таких вот профнастилах из под сарая у Маке, можно и откочурится за 40 минут..
Какой там интервал?
Да, зимой, в таких вот профнастилах из под сарая у Маке, можно и откочурится за 40 минут..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:26
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:27
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:30
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:31
Цитата:
Тут вам как ренегату - ничего не светит, а там - вы наверное ещё не проявили себя; кстати есть наверное ВЕРНЕЙШИЙ способ получить ТАМ награду: - поехать воевать за Украину наёмником ( в Канаде - одна из больших украинских диаспор и это вызовет положительную реакцию для вас).
maxsaf:
же нашутил на несколько лишений наград,
же нашутил на несколько лишений наград,
Тут вам как ренегату - ничего не светит, а там - вы наверное ещё не проявили себя; кстати есть наверное ВЕРНЕЙШИЙ способ получить ТАМ награду: - поехать воевать за Украину наёмником ( в Канаде - одна из больших украинских диаспор и это вызовет положительную реакцию для вас).
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:32
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:33
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:34
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:36
Цитата:
Он прикалывется и сам не понимает, что пролетел: - вверху светящим текстом написано на казахском и на латинице-"...пицца- приготовленная на дровах, Доставка-8-777-517-50-50.."
111:
Почему на обратной?
Почему на обратной?
Он прикалывется и сам не понимает, что пролетел: - вверху светящим текстом написано на казахском и на латинице-"...пицца- приготовленная на дровах, Доставка-8-777-517-50-50.."
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:42
Вот тут на двух языках, заокеанцы просто непонимают иногда, о чем говорят..
Остановки объявляют
[Исправлено: 111, 31.08.2023 - 21:43]
Остановки объявляют
[Исправлено: 111, 31.08.2023 - 21:43]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 21:45
Цитата:
"....я, такой, другой страны не знаю - где так вольно дышит человек...."
111:
Остановки объявляют
Остановки объявляют
"....я, такой, другой страны не знаю - где так вольно дышит человек...."
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 22:23
Цитата:
А по закону как должно быть? Должно быть продублировано на двух языках, тем же шрифтом, но у вас уже давно я смотрю на такие нарушения никто внимания не обращает
ACROS:
Он прикалывется и сам не понимает, что пролетел: - вверху светящим текстом написано на казахском и на латинице-"...пицца- приготовленная на дровах, Доставка-8-777-517-50-50.."
Он прикалывется и сам не понимает, что пролетел: - вверху светящим текстом написано на казахском и на латинице-"...пицца- приготовленная на дровах, Доставка-8-777-517-50-50.."
А по закону как должно быть? Должно быть продублировано на двух языках, тем же шрифтом, но у вас уже давно я смотрю на такие нарушения никто внимания не обращает
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 22:25
Цитата:
А если шутить и прикалываться, то и до президентского кресла можно дошутиться, проверено
На пианино я играть тоже умею
[Исправлено: maxsaf, 31.08.2023 - 22:27]
ACROS:
есть наверное ВЕРНЕЙШИЙ способ получить ТАМ награду: - поехать воевать за Украину наёмником ( в Канаде - одна из больших украинских диаспор и это вызовет положительную реакцию для вас).
есть наверное ВЕРНЕЙШИЙ способ получить ТАМ награду: - поехать воевать за Украину наёмником ( в Канаде - одна из больших украинских диаспор и это вызовет положительную реакцию для вас).
А если шутить и прикалываться, то и до президентского кресла можно дошутиться, проверено
На пианино я играть тоже умею
[Исправлено: maxsaf, 31.08.2023 - 22:27]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 22:41
Цитата:
а зачем? есть выбор. не нравится не пользуйся. мне лично, для столь примитивной схемы даже закон выдумывать нет необходимости.
maxsaf:
Должно быть продублировано на двух языках, тем же шрифтом, но у вас уже давно я смотрю на такие нарушения никто внимания не обращает
Должно быть продублировано на двух языках, тем же шрифтом, но у вас уже давно я смотрю на такие нарушения никто внимания не обращает
а зачем? есть выбор. не нравится не пользуйся. мне лично, для столь примитивной схемы даже закон выдумывать нет необходимости.
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