НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47453
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 18:35
#150
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А Гога нашел и увидел.

Он так же как и ты сочинил..
Оригинал то где?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2626
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 18:37
#151
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Убедились, что люди десятилетиями не знали об изменениях этих, а некоторые так до сих пор и не знают?

так может это и ответ на ваш вопрос? Что проблема выеденного яица не стоит. Раз люди которые живут здесь, не поняли разницы между языком межнационального общения и языком который официально используется в госорганах
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 18:37
#152
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так обсуждать одно и тоже в каждой теме, языковой вопрос и личные амбиции и ненависть к нам гражданина Канады поднадоело уже немного..
Я на перекур..
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2626
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 18:39
#153
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
когда

Никогда, согласно закону президентской этики. Я правда не знаю, что такое СРП
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4597
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 18:43
#154
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
закону президентской этики


Разве есть такой закон ??

СРП - соглашение о разделе продукции. Самый секретный документ назарбаевской эпохи, грубо говоря - за сколько продали недра Казахстана иностранным компаниям.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2626
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 19:00
#155
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Разве есть такой закон ??

Это тоже очень секретный закон. Если попал в президентскую номенклатуру, то тебя не трогают. Помните дело ЦОНа, Твердохлебова и начальницу управления финансов посадили, а 25 миллионов тенге просто не нашли. Т.е долю этих нашли и конфисковали, потому что они не в номенклатуре, а остальные деньги просто не нашли. Это чиновничья этика, а президентская такова , нельзя сильно трогать предшествующего президента, если не хочешь, чтобы с тобой обошлись так же.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18397
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:15
#156
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Ну так что ж не защитил то ее от тех, кто ее начал грабить? Теперь нашел вот нас виноватыми в этом?


Цитата:
111:
Тебе лет 5 было, ты следил за конституцией?


Завтра в новостях - в КЗ детей заставляют воевать
8-) :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8275
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:23
#157
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Он так же как и ты сочинил.. Оригинал то где?

----Я же тебе сказал - ---Оригинал в Астане , в президентской библиотеке .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8275
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:25
#158
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Он так же как и ты сочинил..

---------------https://adilet.zan.kz/rus/docs/K930001000_
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8275
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:27
#159
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Он так же как и ты сочинил.. Оригинал то где?

----1995 год ---https://www.sud.gov.kz/rus/content/konstituciya-respubliki-kazahstan

[Исправлено: Гога, 31.08.2023 - 16:30]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8275
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:31
#160
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

https://www.sud.gov.kz/rus/content/konstituciya-respubliki-kazahstan
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8275
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:39
#161
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Он так же как и ты сочинил.. Оригинал то где?

----Н если и это для тебя ----то только один выход - Астана - в библиотеке тебя уже ждут .Только имя свое назови :lol: ;-) 8-)
Профайл
Страница 11 из 11«1...91011
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS