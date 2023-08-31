НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 1038 из 1038«1...103610371038
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:17
#15556
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и на остановку, тут этот дом, который раньше тоже фотал, который остался где то в детском мозгу, и в котором мы искали квартиру, очень хотелось.
Кстати квартиры одинаковы что там что тут на Фараби 85, просто в этом один балкон, а не два, ну и как то не то при входе и как то стар он уже внутри

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:17
#15557
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Во всём что связано с компьютерами и интернетом, я только давитель клавиатуры и то не всегда понимаю, как правильно.

Эх, нам как раз такой специалист нужен был. Ценники переводить :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:17
#15558
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну вот он


Всемогущий и всесильный обком партии: - на втором этаже находился обком комсомола. При мне работали первыми- Бережной, Дирксен и Башков Андрей.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:19
#15559
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот он кстати

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:21
#15560
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЦУМ, ну от него тоже фото есть, старые, надо рыться.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:22
#15561
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и конечно идем на остановку, узнать, какие автобусы тут ходят, 21й, может 22 и..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:23
#15562
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой современной остановке в самом центре города нет расписания!

Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:24
#15563
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
остановку, тут этот дом,


Костанай ночью больше бы заиграл, если бы Жундубаев сделал грамотную ночную подсветку здании, как в Ленинграде.
Были летом как то: - город играет и светится ночными энергосберегающими лед-подстветками и главное - недорого обходиться для городской казны.
Петергофские фонтаны - нигде в мире такого не видел. Арабские фонтаны - отдыхают.

[Исправлено: ACROS, 31.08.2023 - 19:25]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:25
#15564
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато можно любоваться и щупать суперавтомобили, стоящие впритык к ней, ведь ограждений даже стеклянных или пластиковых нет..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:27
#15565
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть наверху накрыто каким то дешевым профлистом с какой то деревенской крыши, уже неплохо в дождь.
От ветра не спасает..
И потому любуемся городом под дождем

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:28
#15566
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
сделал грамотную ночную подсветку здании,

А спать не мешает эта подсветка?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:29
#15567
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сары арка..
Сразу вспоминаются манты почему то..



И почему рыжая?
Сколько помню, она серая была..

[Исправлено: 111, 31.08.2023 - 19:30]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:31
#15568
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
спать не мешает э


Абсалютно не мешает- в крайнем случае в отеле, где мы остановились на окнах везде были роль-шторы, да и свет какой то мягкий идёт - не раздражает глаз.

[Исправлено: ACROS, 31.08.2023 - 19:32]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:31
#15569
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Эх, нам как раз такой специалист нужен был

Вам не хватает казахских переводчиков там?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:39
#15570
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, рыбный день, надо наверно доесть, телефон жалко..
Кстати головы кухарка съедает и как то там щелкает и мозг высасывает.
Вот так с нас бабы жизнь высасывают..

Профайл
Страница 1038 из 1038«1...103610371038
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: saba, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS