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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:17
Ну и на остановку, тут этот дом, который раньше тоже фотал, который остался где то в детском мозгу, и в котором мы искали квартиру, очень хотелось.
Кстати квартиры одинаковы что там что тут на Фараби 85, просто в этом один балкон, а не два, ну и как то не то при входе и как то стар он уже внутри
Кстати квартиры одинаковы что там что тут на Фараби 85, просто в этом один балкон, а не два, ну и как то не то при входе и как то стар он уже внутри
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 18397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:17
Цитата:
Эх, нам как раз такой специалист нужен был. Ценники переводить
saba:
Во всём что связано с компьютерами и интернетом, я только давитель клавиатуры и то не всегда понимаю, как правильно.
Во всём что связано с компьютерами и интернетом, я только давитель клавиатуры и то не всегда понимаю, как правильно.
Эх, нам как раз такой специалист нужен был. Ценники переводить
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:17
Цитата:
Всемогущий и всесильный обком партии: - на втором этаже находился обком комсомола. При мне работали первыми- Бережной, Дирксен и Башков Андрей.
111:
Ну вот он
Ну вот он
Всемогущий и всесильный обком партии: - на втором этаже находился обком комсомола. При мне работали первыми- Бережной, Дирксен и Башков Андрей.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:22
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:23
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:24
Цитата:
Костанай ночью больше бы заиграл, если бы Жундубаев сделал грамотную ночную подсветку здании, как в Ленинграде.
Были летом как то: - город играет и светится ночными энергосберегающими лед-подстветками и главное - недорого обходиться для городской казны.
Петергофские фонтаны - нигде в мире такого не видел. Арабские фонтаны - отдыхают.
[Исправлено: ACROS, 31.08.2023 - 19:25]
111:
остановку, тут этот дом,
остановку, тут этот дом,
Костанай ночью больше бы заиграл, если бы Жундубаев сделал грамотную ночную подсветку здании, как в Ленинграде.
Были летом как то: - город играет и светится ночными энергосберегающими лед-подстветками и главное - недорого обходиться для городской казны.
Петергофские фонтаны - нигде в мире такого не видел. Арабские фонтаны - отдыхают.
[Исправлено: ACROS, 31.08.2023 - 19:25]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:25
Зато можно любоваться и щупать суперавтомобили, стоящие впритык к ней, ведь ограждений даже стеклянных или пластиковых нет..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:27
Ну хоть наверху накрыто каким то дешевым профлистом с какой то деревенской крыши, уже неплохо в дождь.
От ветра не спасает..
И потому любуемся городом под дождем
От ветра не спасает..
И потому любуемся городом под дождем
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:28
Цитата:
А спать не мешает эта подсветка?
ACROS:
сделал грамотную ночную подсветку здании,
сделал грамотную ночную подсветку здании,
А спать не мешает эта подсветка?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:29
Сары арка..
Сразу вспоминаются манты почему то..
И почему рыжая?
Сколько помню, она серая была..
[Исправлено: 111, 31.08.2023 - 19:30]
Сразу вспоминаются манты почему то..
И почему рыжая?
Сколько помню, она серая была..
[Исправлено: 111, 31.08.2023 - 19:30]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:31
Цитата:
Абсалютно не мешает- в крайнем случае в отеле, где мы остановились на окнах везде были роль-шторы, да и свет какой то мягкий идёт - не раздражает глаз.
[Исправлено: ACROS, 31.08.2023 - 19:32]
111:
спать не мешает э
спать не мешает э
Абсалютно не мешает- в крайнем случае в отеле, где мы остановились на окнах везде были роль-шторы, да и свет какой то мягкий идёт - не раздражает глаз.
[Исправлено: ACROS, 31.08.2023 - 19:32]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:31
Цитата:
Вам не хватает казахских переводчиков там?
maxsaf:
Эх, нам как раз такой специалист нужен был
Эх, нам как раз такой специалист нужен был
Вам не хватает казахских переводчиков там?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 31.08.23 - 19:39
Блин, рыбный день, надо наверно доесть, телефон жалко..
Кстати головы кухарка съедает и как то там щелкает и мозг высасывает.
Вот так с нас бабы жизнь высасывают..
Кстати головы кухарка съедает и как то там щелкает и мозг высасывает.
Вот так с нас бабы жизнь высасывают..
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