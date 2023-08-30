Отправлено: - 18:37

maxsaf:

Убедились, что люди десятилетиями не знали об изменениях этих, а некоторые так до сих пор и не знают?

Цитата:так может это и ответ на ваш вопрос? Что проблема выеденного яица не стоит. Раз люди которые живут здесь, не поняли разницы между языком межнационального общения и языком который официально используется в госорганах