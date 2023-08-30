Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47453
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29807
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 18:35
Цитата:
Он так же как и ты сочинил..
Оригинал то где?
maxsaf:
А Гога нашел и увидел.
А Гога нашел и увидел.
Он так же как и ты сочинил..
Оригинал то где?
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 18:37
Цитата:
так может это и ответ на ваш вопрос? Что проблема выеденного яица не стоит. Раз люди которые живут здесь, не поняли разницы между языком межнационального общения и языком который официально используется в госорганах
maxsaf:
Убедились, что люди десятилетиями не знали об изменениях этих, а некоторые так до сих пор и не знают?
Убедились, что люди десятилетиями не знали об изменениях этих, а некоторые так до сих пор и не знают?
так может это и ответ на ваш вопрос? Что проблема выеденного яица не стоит. Раз люди которые живут здесь, не поняли разницы между языком межнационального общения и языком который официально используется в госорганах
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29807
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 18:37
А так обсуждать одно и тоже в каждой теме, языковой вопрос и личные амбиции и ненависть к нам гражданина Канады поднадоело уже немного..
Я на перекур..
Я на перекур..
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 18:39
Цитата:
Никогда, согласно закону президентской этики. Я правда не знаю, что такое СРП
ACROS:
когда
когда
Никогда, согласно закону президентской этики. Я правда не знаю, что такое СРП
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4597
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 18:43
Цитата:
Разве есть такой закон ??
СРП - соглашение о разделе продукции. Самый секретный документ назарбаевской эпохи, грубо говоря - за сколько продали недра Казахстана иностранным компаниям.
saba:
закону президентской этики
закону президентской этики
Разве есть такой закон ??
СРП - соглашение о разделе продукции. Самый секретный документ назарбаевской эпохи, грубо говоря - за сколько продали недра Казахстана иностранным компаниям.
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 19:00
Цитата:
Это тоже очень секретный закон. Если попал в президентскую номенклатуру, то тебя не трогают. Помните дело ЦОНа, Твердохлебова и начальницу управления финансов посадили, а 25 миллионов тенге просто не нашли. Т.е долю этих нашли и конфисковали, потому что они не в номенклатуре, а остальные деньги просто не нашли. Это чиновничья этика, а президентская такова , нельзя сильно трогать предшествующего президента, если не хочешь, чтобы с тобой обошлись так же.
ACROS:
Разве есть такой закон ??
Разве есть такой закон ??
Это тоже очень секретный закон. Если попал в президентскую номенклатуру, то тебя не трогают. Помните дело ЦОНа, Твердохлебова и начальницу управления финансов посадили, а 25 миллионов тенге просто не нашли. Т.е долю этих нашли и конфисковали, потому что они не в номенклатуре, а остальные деньги просто не нашли. Это чиновничья этика, а президентская такова , нельзя сильно трогать предшествующего президента, если не хочешь, чтобы с тобой обошлись так же.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 18397
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:15
Цитата:
Цитата:
Завтра в новостях - в КЗ детей заставляют воевать
111: Ну так что ж не защитил то ее от тех, кто ее начал грабить? Теперь нашел вот нас виноватыми в этом?
Цитата:
111:
Тебе лет 5 было, ты следил за конституцией?
Тебе лет 5 было, ты следил за конституцией?
Завтра в новостях - в КЗ детей заставляют воевать
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:23
Цитата:
----Я же тебе сказал - ---Оригинал в Астане , в президентской библиотеке .
111:
Он так же как и ты сочинил.. Оригинал то где?
Он так же как и ты сочинил.. Оригинал то где?
----Я же тебе сказал - ---Оригинал в Астане , в президентской библиотеке .
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:25
Цитата:
---------------
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K930001000_
111:
Он так же как и ты сочинил..
Он так же как и ты сочинил..
---------------
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:27
Цитата:
----1995 год ---
https://www.sud.gov.kz/rus/content/konstituciya-respubliki-kazahstan
[Исправлено: Гога, 31.08.2023 - 16:30]
111:
Он так же как и ты сочинил.. Оригинал то где?
Он так же как и ты сочинил.. Оригинал то где?
----1995 год ---
[Исправлено: Гога, 31.08.2023 - 16:30]
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:31
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 19:39
Цитата:
----Н если и это для тебя ----то только один выход - Астана - в библиотеке тебя уже ждут .Только имя свое назови
111:
Он так же как и ты сочинил.. Оригинал то где?
Он так же как и ты сочинил.. Оригинал то где?
----Н если и это для тебя ----то только один выход - Астана - в библиотеке тебя уже ждут .Только имя свое назови
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать