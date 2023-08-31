Понты для российского президента? - Как маленький форум стал для Костаная большой неотложной нуждой стоимостью более 15 млрд тенге
Отправлено: 31.08.23 - 15:36
В конце июня 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным «предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года». В Костанае о том, что осенью к нам приедет максимум Путин, минимум - делегация из России, знают давно. Местные власти не скрывают, что готовятся к форуму уже год, но он все равно оказался почти правительственной тайной, покрытой бюджетным мраком. Читать новость
Миниум 30 % разворуют, к бабке не ходи. С другой стороны: раз всё равно разворуют и деньги "халявные" - пусть почаще приезжает и Путин и Зеленский и Рахмон и хоть кто - всё равно какая то часть денег уйдёт на благоустройство города.
Ильяс: Кто там ещё хвалит Марата, якобы он навел в городе порядок, 15 миллиардов для лоска.
и? плохо что эти бабки нам выделили а не Петропавловску если бы форум переместили туда? ты если накидываешь то накидывай объективно, про туалеты опять напиши про набережную что машинки еще в центре) а возмущаться что центр дал деньги чтобы в костанае ремонт сделать это уже фигня)
Цитата:
Для чего тогда подводить эти работы под форум? Видимо, чтобы «выбить» больше средств из республики. Хотя госзакупку по реконструкции триатлон-парка провели путем открытого конкурса. В отличие от других объектов.
а что плохого в выбивании денег из центра? если бы бабки были вбуханы не пойми куда один вопрос но на день города было явно видно бабки вбухали в работу, и это заметно начиная с переделанного парка с новыми лавочками отремонтированными фонтанами и введёнными новыми типа пешеходного (который вызвал истерику у детей) и музыкального ставшего уже визиткой центр дал эти бабки на форум но если путина не повезут по центру то зачем это все? навярняка для сми приедут и российские и наши республиканские будут показывать картинку ах смотрите какой костанай у нас уютный и красивый) вообще сдается мне Аксакалов не последний человек там в астане раз с его приходом международный форум срочно решили провести в костанае хотя петропавл. больше к этому подходит, там и производства нужного россиянам больше но нет, делают у нас да еще и российскую кию срочно к нам завезли тут еще как "назло" тобол давай выигрывать международные матчи высотки по абая закончили щас еще на форуме что-нибудь в костанай решат перенести из россии, производство кого-нибудь пива Гиннесс или булочек для макдонольдса (якобы в рамках сотрудничества но мы то понимаем) и вообще Аксакалов на коне будет)
Ну что значить "Народные средства"? Вот если бы сказали у нас есть народные средства и либо мы на них поставим лавочки ,либо раздадим населению по 100000тнг,тогда ещё как то можно понять,что это деньги которые можно пощупать,а так одно название что они народные,хоть 1млрд потратят хоть 100,у меня в кармане не прибавиться не убавиться.
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