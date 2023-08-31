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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=896&storyid=28437 Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя! - сказал Виктор Николаевич. - «Наша Газета» опубликовала статью о том, что концерт был спасен только фейерверком. все остальное было сделано плохо. Я в корне не согласен с этой статьей, господин Говоров. Если вы специалист в области культуры, то следующий праздник вы сами проведите, а я посмотрю, как вы сделаете. Говорить такое на всю страну, по меньшей мере, нетактично и неправильно. Вот что говорят люди (аким указал на доклад о количестве лайков и положительных комментариев - «НГ»). Вы своей статьей просто опошлили весь праздник! Вы тысячу человек, которые были на сцене, размазали!Источник:

Цитата:я конечно все понимаю но откуда такая болезненная реакция на критику и уж тем более такая же реакция на позитив от горожан?журналист пишет свое субъективное мнение-ему не понравилось!да ну окей флаг в руки) не понравилось и ладноон не музыкальный или организационный критик (на чье мнение действительно стоит обращать внимание) он не пишет за всех он дает свое мнение журналиста который просто часто бывает на днях городаорганизация праздника это как бы не поддающееся оценке событиену какие индикаторы могут быть чтобы сказать что праздник шикарный или праздник ховно?не понравились песни? а кому то нравитсяопоздали с батлом? ну организационные проблемы бывают всегда, главное провели желюди в коментах также пишут свое субъективное мнение кому то понравилось кому то не оченьодин пьяный был ему шикарнодругому жена не дала выпить его все бесилотретий с нью йорка только что прилетел для него все в рудном будет считаться колхозомчетвертый из колхоза приехал и для него в рудном все нормально)раскритиковали журналисты праздник ну ладно улыбнись, скажи учтем критику на след. год и всёнееет надо обижаться, подсчитывать лайки итд)чем больше акимы будут болезненно реагировать на критику тем больше журналисты их будут критиковать (это их работа)для них то это самый главный индикатор"ага ага обиделись! заволновались! значит задели мы их! давай еще что нибудь напишем! эдакое"))