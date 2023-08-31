Отправлено: - 16:13

Ильяс:

Кто там ещё хвалит Марата, якобы он навел в городе порядок, 15 миллиардов для лоска.





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49858 Для чего тогда подводить эти работы под форум? Видимо, чтобы «выбить» больше средств из республики. Хотя госзакупку по реконструкции триатлон-парка провели путем открытого конкурса. В отличие от других объектов.Источник:

Цитата:и?плохо что эти бабки нам выделили а не Петропавловску если бы форум переместили туда?ты если накидываешь то накидывай объективно, про туалеты опять напиши про набережную что машинки еще в центре)а возмущаться что центр дал деньги чтобы в костанае ремонт сделать это уже фигня)Цитата:а что плохого в выбивании денег из центра?если бы бабки были вбуханы не пойми куда один вопросно на день города было явно видно бабки вбухали в работу, и это заметноначиная с переделанного парка с новыми лавочкамиотремонтированными фонтанами и введёнными новыми типа пешеходного (который вызвал истерику у детей) и музыкального ставшего уже визиткойцентр дал эти бабки на форум но если путина не повезут по центру то зачем это все?навярняка для смиприедут и российские и наши республиканскиебудут показывать картинку ах смотрите какой костанай у нас уютный и красивый)вообще сдается мне Аксакалов не последний человек там в астане раз с его приходом международный форум срочно решили провести в костанае хотя петропавл. больше к этому подходит, там и производства нужного россиянам большено нет, делают у нас да еще и российскую кию срочно к нам завезлитут еще как "назло" тобол давай выигрывать международные матчивысотки по абая закончилищас еще на форуме что-нибудь в костанай решат перенести из россии, производство кого-нибудь пива Гиннесс или булочек для макдонольдса (якобы в рамках сотрудничества но мы то понимаем)и вообще Аксакалов на коне будет)