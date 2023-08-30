Отправлено: - 15:26

ACROS:

Пройдёт не одно поколение, что бы ОНИ морально стали там СВОИМИ.

Цитата:в социологии давно уже вывели этот фактпервое поколение мигрантов где бы оно не находилось всегда будет считать (даже историческую родину куда переехали) чужойпоэтому среди первого поколения всегда так важны этнические и земляческие горизонтальные связиитальянцы в нью йорке селились в районе маленькой италии чтобы быть всегда со своими,свои всегда помогут в чужой странекитайцы в чайна тауна русские на брайтон бичукраинцы же почему то выбрали чикаго и канадупервое поколение обожает земляческие и языковые тусовкиорганизовать клубы для своихвечера встречуверен макс тоже такие посещал)причем работает это почемуто только в низшем и среднем классебогатые мигранты не шибко любят тусить со своими землякамичураються этого))ну а их дети уже не понимают зачем им знать русский язык? зачем им этот далекий казахстан или россияони уже канадцы или американцы натуральноесли ребенок более менее из зажиточной семьи он быстро отвергнет свои этнические корни и вольется в местную жизньбедные же наоборот еще больше радикализируются и национализируются на чужбинеотсюда вытекают этнические анклавы и бандыитальянцы до 80ых годов в сша не могли побороть в себе тягу не селиться толпой и бандиствоватьсейчас их место занимают доминиканцы, кубинцы и мексиканцы в общем латиносыирландские банды к 90ым годам вывелирусская мафия до сих в сша действуеттак что все эти возмущения макса понятныон просто Казахстаном до сих пор живетего детям это уже не нужно)