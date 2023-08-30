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Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47451
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно
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Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 14:44
Цитата:
Очень.
Тем более там языка коренного народа вообще нет, он там вообще никакой и никто его не знает.
Нет, я так не хочу, чтоб у нас были какие то инородные языки общения, а язык коренного народа чтоб мы забыли.
Это просто как бы, хотение геноцида или как там это называют, по отношению к одной этнической группе..
Что то ему наш родной язык жить мешает что ли..
saba:
разница ощущается очень сильно в Канаде
разница ощущается очень сильно в Канаде
Очень.
Тем более там языка коренного народа вообще нет, он там вообще никакой и никто его не знает.
Нет, я так не хочу, чтоб у нас были какие то инородные языки общения, а язык коренного народа чтоб мы забыли.
Это просто как бы, хотение геноцида или как там это называют, по отношению к одной этнической группе..
Что то ему наш родной язык жить мешает что ли..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4586
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 15:00
Цитата:
Причина в другом: - как бы он не хорохорился, Пентим ему не перевели, или ещё что то, главное: - они ВСЕ тоскуют по настоящей Родине, а Родина его и его подобных- Казахстан: - плохой, без межнац.языка, угнетающий другие нации, с постоянно меняющей Конституцией, без придорожных туалетов и так далее, но его и только его Родина.
Он ТАМ, со своими бургерами, со своей свободой, со своими непереводящими Пентиумами АБСАЛЮТНО никому НЕ НУЖЕН.
В нашей деревне около 40 % жили немцы: - со всеми почти, я общаюсь, они приезжают ко мне , мы с семьёй бываем у них и часто выпиваем, откровенно беседуем: - так вот, ни один из них не чувствует себя ТАМ своим, как бы он там не жил ( среди них есть уже успешные бизнесмены, даже помощник прокурора одного из городов Германии ). Они и говорят: к нам коренные относятся как к людям второго сорта, даже беженцы сирийцы, арабы и прочее находятся в более привилигированном положении.
Пройдёт не одно поколение, что бы ОНИ морально стали там СВОИМИ.
Бей своих, что бы чужим НРАВИТЬСЯ.
111:
ему наш родной язык жить мешает что ли..
ему наш родной язык жить мешает что ли..
Причина в другом: - как бы он не хорохорился, Пентим ему не перевели, или ещё что то, главное: - они ВСЕ тоскуют по настоящей Родине, а Родина его и его подобных- Казахстан: - плохой, без межнац.языка, угнетающий другие нации, с постоянно меняющей Конституцией, без придорожных туалетов и так далее, но его и только его Родина.
Он ТАМ, со своими бургерами, со своей свободой, со своими непереводящими Пентиумами АБСАЛЮТНО никому НЕ НУЖЕН.
В нашей деревне около 40 % жили немцы: - со всеми почти, я общаюсь, они приезжают ко мне , мы с семьёй бываем у них и часто выпиваем, откровенно беседуем: - так вот, ни один из них не чувствует себя ТАМ своим, как бы он там не жил ( среди них есть уже успешные бизнесмены, даже помощник прокурора одного из городов Германии ). Они и говорят: к нам коренные относятся как к людям второго сорта, даже беженцы сирийцы, арабы и прочее находятся в более привилигированном положении.
Пройдёт не одно поколение, что бы ОНИ морально стали там СВОИМИ.
Бей своих, что бы чужим НРАВИТЬСЯ.
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 15:10
Цитата:
Вот это я слышал от многих немцев..
Но вот послушал канадца, там вообще рай по сравнению со всем миром..
И конституция без языка коренного народа, чем он гордится..
ACROS:
Они и говорят: к нам коренные относятся как к людям второго сорта,
Они и говорят: к нам коренные относятся как к людям второго сорта,
Вот это я слышал от многих немцев..
Но вот послушал канадца, там вообще рай по сравнению со всем миром..
И конституция без языка коренного народа, чем он гордится..
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 15:12
Цитата:
Да я вообще не в курсе никаких конституций был, 25 лет, жизнь только начиналась.
Тебе лет 5 было, ты следил за конституцией?
maxsaf:
Не знаю, с кем там изменения в конституцию обсуждали, но и в 2018 году люди не были в курсе
Не знаю, с кем там изменения в конституцию обсуждали, но и в 2018 году люди не были в курсе
Да я вообще не в курсе никаких конституций был, 25 лет, жизнь только начиналась.
Тебе лет 5 было, ты следил за конституцией?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13880
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 15:26
Цитата:
в социологии давно уже вывели этот факт
первое поколение мигрантов где бы оно не находилось всегда будет считать (даже историческую родину куда переехали) чужой
поэтому среди первого поколения всегда так важны этнические и земляческие горизонтальные связи
итальянцы в нью йорке селились в районе маленькой италии чтобы быть всегда со своими,свои всегда помогут в чужой стране
китайцы в чайна таун
а русские на брайтон бич
украинцы же почему то выбрали чикаго и канаду
первое поколение обожает земляческие и языковые тусовки
организовать клубы для своих
вечера встреч
уверен макс тоже такие посещал)
причем работает это почемуто только в низшем и среднем классе
богатые мигранты не шибко любят тусить со своими земляками
чураються этого))
ну а их дети уже не понимают зачем им знать русский язык? зачем им этот далекий казахстан или россия
они уже канадцы или американцы натурально
если ребенок более менее из зажиточной семьи он быстро отвергнет свои этнические корни и вольется в местную жизнь
бедные же наоборот еще больше радикализируются и национализируются на чужбине
отсюда вытекают этнические анклавы и банды
итальянцы до 80ых годов в сша не могли побороть в себе тягу не селиться толпой и бандиствовать
сейчас их место занимают доминиканцы, кубинцы и мексиканцы в общем латиносы
ирландские банды к 90ым годам вывели
русская мафия до сих в сша действует
так что все эти возмущения макса понятны
он просто Казахстаном до сих пор живет
его детям это уже не нужно)
ACROS:
Пройдёт не одно поколение, что бы ОНИ морально стали там СВОИМИ.
Пройдёт не одно поколение, что бы ОНИ морально стали там СВОИМИ.
в социологии давно уже вывели этот факт
первое поколение мигрантов где бы оно не находилось всегда будет считать (даже историческую родину куда переехали) чужой
поэтому среди первого поколения всегда так важны этнические и земляческие горизонтальные связи
итальянцы в нью йорке селились в районе маленькой италии чтобы быть всегда со своими,свои всегда помогут в чужой стране
китайцы в чайна таун
а русские на брайтон бич
украинцы же почему то выбрали чикаго и канаду
первое поколение обожает земляческие и языковые тусовки
организовать клубы для своих
вечера встреч
уверен макс тоже такие посещал)
причем работает это почемуто только в низшем и среднем классе
богатые мигранты не шибко любят тусить со своими земляками
чураються этого))
ну а их дети уже не понимают зачем им знать русский язык? зачем им этот далекий казахстан или россия
они уже канадцы или американцы натурально
если ребенок более менее из зажиточной семьи он быстро отвергнет свои этнические корни и вольется в местную жизнь
бедные же наоборот еще больше радикализируются и национализируются на чужбине
отсюда вытекают этнические анклавы и банды
итальянцы до 80ых годов в сша не могли побороть в себе тягу не селиться толпой и бандиствовать
сейчас их место занимают доминиканцы, кубинцы и мексиканцы в общем латиносы
ирландские банды к 90ым годам вывели
русская мафия до сих в сша действует
так что все эти возмущения макса понятны
он просто Казахстаном до сих пор живет
его детям это уже не нужно)
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