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≡ Заместителя акима района уволили из-за ЧП с травмой девочки на пенной вечеринке в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47449
Заместителя акима района уволили из-за ЧП с травмой девочки на пенной вечеринке в Костанайской области
Отправлено: 30.08.23 - 14:50
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Ринат Мухаметкалиев отметил, что мероприятие было организовано частным предпринимателем по заказу акимата района. Полиция проводит следственные мероприятия, по итогам которых будут определены виновные лица. Состояние девочки - крайне тяжелое.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29767
Re: Заместителя акима района уволили из-за ЧП с травмой девочки...
Отправлено: 30.08.23 - 14:50
#1
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Это после обращения родителей что ли?

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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
78
Заместителя акима района уволили из-за ЧП с травмой девочки на пенной вечеринке в Костанайской области
Отправлено: 30.08.23 - 15:08
#2
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Не зрелые люди приходят на серьёзные должности, увольнение рано как будто провели, дело завели, в случае наличия состава по этим двум персонажам привлекут их к уголовной, административной или иной ответственности? или увольнение это самое страшное наказание?

[Исправлено: ОГПУ, 30.08.2023 - 23:20]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1385
Re: Заместителя акима района уволили из-за ЧП с травмой девочки...
Отправлено: 30.08.23 - 17:46
#3
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После поражения электрическим током человек может умереть на 3 , 5 или 7 сутки. При поражений электричеством происходит ионизация крови. Электрическая аура сдвигается в сторону от бренного тела...так называемое дух.. Разряжение тела может произойти мгновенно..и может случиться сердечный сбой
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6278
Re: Заместителя акима района уволили из-за ЧП с травмой девочки...
Отправлено: 30.08.23 - 19:06
#4
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Никак не пойму, причем тут аким? зачем назначать козлов отпущения, если есть конкретный виноватый, так и чиновников не хватит если по каждой мелочи обвинять
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
78
Заместителя акима района уволили из-за ЧП с травмой девочки на пенной вечеринке в Костанайской области
Отправлено: 30.08.23 - 19:26
#5
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Это не мелочи, глупость и некомпетентность, отсутствие элементарно жизненного опыта, обходится слишком дорого, люди теряют здоровье, имущество в широком смысле, дороги зимой это атас, сколько машин переколотили сколько людей погибло на трассах даже одной области, кто-то ответил? Акимат много чего не может, но Хотя-бы пусть не мешает, материться тут нельзя, жалко, аким отвечает за общее положение дел, почитайте пожалуйста в интернете все есть, аким назначает подчинённых, хоть чуть чуть же понятие у людей должно же быть?

[Исправлено: ОГПУ, 30.08.2023 - 20:23]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1385
Re: Заместителя акима района уволили из-за ЧП с травмой девочки...
Отправлено: 30.08.23 - 23:29
#6
Комментарий удален модератором.
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maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
4
Заместителя акима района уволили из-за ЧП с травмой девочки на пенной вечеринке в Костанайской области
Отправлено: 31.08.23 - 12:48
#7
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Скорее всего не было никакого тендера, как обычно плпросили кого-то за бесплатно, и дядя Вася соединил как мог. Согласен с Сайлау, отвечать должен конкретный исполнитель и его Нани атель
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