Отправлено: - 12:28

maxsaf:

В январских событиях в КЗ недовольство ценами на газ было настоящее или проплаченное? Олигархам дорого стало заправляться?

111:

Покажи мне наглядно, что было и что убрали! Это так тяжело?

Цитата:у нас сейчас цена на газ растет чтож никто на площади не выходит?))потому что олигархов задавили в январеа тогда в период политической турбулентности перед большой войной на пост совке олигархи попытались скинуть токаева но напоролись на то что народ не вышел их поддержатьа то не раз не понятно было осенью 2021 что цену на газ повышают искусственно и заправки все как один стали прятать запасы вызывая искусственный дефицит)Цитата:вот из редакции 1993 годаВосьмое. В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. Русский язык является языком межнационального общения. Государство гарантирует сохранение сферы применения языка межнационального общения и других языков, заботится об их свободном развитии. Запрещается ограничение прав и свобод граждан по признаку невладения государственным языком или языком межнационального общения.что то из этого текста сейчас не выполняется?что то нарушается?русские школы запретили?русские классы запретили?в цонах и полиции отказывают в услугах на русском?запретили вывески в магазинах на русском?запрещается сми, общение образование на русском?что конкретно изменилось убрав межнац?макс объяснить толком не может))