Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно Читать новость
Вы мне напоминаете, белорусского партизана, который прятался в лесах Белорусья и ещё долго после войны, взрывал железные дороги, не зная что война окончилась давным-давно. Может отдохнёте и чайку попьёте ??
maxsaf: В январских событиях в КЗ недовольство ценами на газ было настоящее или проплаченное? Олигархам дорого стало заправляться?
у нас сейчас цена на газ растет чтож никто на площади не выходит?)) потому что олигархов задавили в январе а тогда в период политической турбулентности перед большой войной на пост совке олигархи попытались скинуть токаева но напоролись на то что народ не вышел их поддержать а то не раз не понятно было осенью 2021 что цену на газ повышают искусственно и заправки все как один стали прятать запасы вызывая искусственный дефицит) Цитата:
111: Покажи мне наглядно, что было и что убрали! Это так тяжело?
вот из редакции 1993 года Восьмое. В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. Русский язык является языком межнационального общения. Государство гарантирует сохранение сферы применения языка межнационального общения и других языков, заботится об их свободном развитии. Запрещается ограничение прав и свобод граждан по признаку невладения государственным языком или языком межнационального общения.
что то из этого текста сейчас не выполняется? что то нарушается? русские школы запретили? русские классы запретили? в цонах и полиции отказывают в услугах на русском? запретили вывески в магазинах на русском? запрещается сми, общение образование на русском? что конкретно изменилось убрав межнац? макс объяснить толком не может))
Действующая Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995 года[7] на всенародном референдуме. Этот день является государственным праздником — Днём Конституции Республики Казахстан. Принятию основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции населением страны. В общей сложности состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн граждан. Во время обсуждений было внесено почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей были внесены более 1100 поправок и дополнений[6].
Я могу привести кучу примеров с доказательствами, что граждане, даже чиновники высокого ранга, не в курсе этого изменения в конституции.
Владимир Божко 25 Августа 2021 Цитата: Русский язык в Казахстане имеет конституционный статус как язык межнационального общения, широко применяется в государственных структурах, органах местного самоуправления, на телевидении, повседневной жизни граждан.
Я докажу, что конституцию переписали втихаря. Вот ещё пример:
Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник из Казахстана 19 августа 2021 Цитата:
"На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана... И всё в таком плане... Государственный язык — казахский, язык межнационального общения — русский. Мы работаем на двух языках... Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер", — рассказала Эмилия Гречаник.
Президент московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов 15.08.2021 «Казахский язык имеет статус государственного языка в республике Казахстан, потому логично, что всё, что касается публичного обзора, должно быть воспроизведено на этом языке. Но то, что устраивают рейды и бесчинства по этому поводу, я считаю, что это просто хулиганство. А русский пусть и не государственный, но является языком межнационального общения», - добавил Джамалов.
Не знаю, с кем там изменения в конституцию обсуждали, но и в 2018 году люди не были в курсе
Ирина Джорбенадзе пишет, цитата: Так, определенные политические группы добиваются того, чтобы русский не только прекратил выполнять функцию второго государственного, но и был лишен статуса языка межнационального общения.
Але, Ирина, он уже лишён, втихаря, много лет назад, просто вы не в курсе.
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