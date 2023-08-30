НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
 
 
Страница 8 из 9«1...6789»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47449
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29767
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:21
#105
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это не повод втихаря вносить поправки в конституцию, продолжая держать граждан в неведении.

В каком году говоришь?
Конкретную дату дай
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18384
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:23
#106
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Покажи мне наглядно, что было и что убрали! Это так тяжело?

Показываю наглядно:
Конституция 93 года:
Русский - язык межнационального общения

Конституция 95 года:






Видишь - пусто. Убрали :lol:
Так достаточно наглядно?))
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4583
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 12:23
#107
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
abaika95:

Цитата:
saba:


Вы мне напоминаете, белорусского партизана, который прятался в лесах Белорусья и ещё долго после войны, взрывал железные дороги, не зная что война окончилась давным-давно.
Может отдохнёте и чайку попьёте ??
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18384
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:24
#108
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В каком году говоришь? Конкретную дату дай

Ты статью для начала прочти. Там же написано, в статье - 1993 и 1995 годы
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29767
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:27
#109
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Показываю наглядно: Конституция 93 года:

Нет, ты лично написал.
Покажи конкретно оригинал
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13877
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:28
#110
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В январских событиях в КЗ недовольство ценами на газ было настоящее или проплаченное? Олигархам дорого стало заправляться?

у нас сейчас цена на газ растет чтож никто на площади не выходит?))
потому что олигархов задавили в январе
а тогда в период политической турбулентности перед большой войной на пост совке олигархи попытались скинуть токаева но напоролись на то что народ не вышел их поддержать
а то не раз не понятно было осенью 2021 что цену на газ повышают искусственно и заправки все как один стали прятать запасы вызывая искусственный дефицит)
Цитата:
111:
Покажи мне наглядно, что было и что убрали! Это так тяжело?

вот из редакции 1993 года
Восьмое. В Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. Русский язык является языком межнационального общения. Государство гарантирует сохранение сферы применения языка межнационального общения и других языков, заботится об их свободном развитии. Запрещается ограничение прав и свобод граждан по признаку невладения государственным языком или языком межнационального общения.

что то из этого текста сейчас не выполняется?
что то нарушается?
русские школы запретили?
русские классы запретили?
в цонах и полиции отказывают в услугах на русском?
запретили вывески в магазинах на русском?
запрещается сми, общение образование на русском?
что конкретно изменилось убрав межнац?
макс объяснить толком не может))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29767
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:28
#111
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
втихаря

Насчет втихоря

Действующая Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995 года[7] на всенародном референдуме. Этот день является государственным праздником — Днём Конституции Республики Казахстан. Принятию основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции населением страны. В общей сложности состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн граждан. Во время обсуждений было внесено почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей были внесены более 1100 поправок и дополнений[6].
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29767
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:30
#112
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
макс объяснить толком не может))

Ну с темы на тему перескакивает отлично же..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18384
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:31
#113
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у нас сейчас цена на газ растет чтож никто на площади не выходит?))

Ну так ещё не январь :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18384
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:45
#114
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Насчет втихоря

Я могу привести кучу примеров с доказательствами, что граждане, даже чиновники высокого ранга, не в курсе этого изменения в конституции.

Владимир Божко
25 Августа 2021
Цитата:
Русский язык в Казахстане имеет конституционный статус как язык межнационального общения, широко применяется в государственных структурах, органах местного самоуправления, на телевидении, повседневной жизни граждан.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2614
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 31.08.23 - 12:45
#115
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
чайку попьёте ??

А мне интересно, до чего дойдёт. У человека классно получается заниматься провокациями, вот я и подыгрывал ему, но теперь меня заменили. Буду просто наблюдать.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18384
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:48
#116
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Буду просто наблюдать.

Я что вам зря объяснял, какой долг у 111? Давайте теперь мне помогайте его на языковые курсы отправить :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18384
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:52
#117
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Насчет втихоря

Я докажу, что конституцию переписали втихаря. Вот ещё пример:

Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник из Казахстана
19 августа 2021
Цитата:

"На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана... И всё в таком плане... Государственный язык — казахский, язык межнационального общения — русский. Мы работаем на двух языках... Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер", — рассказала Эмилия Гречаник.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18384
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 12:56
#118
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Насчет втихоря

Ещё примеры надо?

Президент московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов
15.08.2021
«Казахский язык имеет статус государственного языка в республике Казахстан, потому логично, что всё, что касается публичного обзора, должно быть воспроизведено на этом языке. Но то, что устраивают рейды и бесчинства по этому поводу, я считаю, что это просто хулиганство. А русский пусть и не государственный, но является языком межнационального общения», - добавил Джамалов.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18384
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 13:05
#119
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Насчет втихоря

Не знаю, с кем там изменения в конституцию обсуждали, но и в 2018 году люди не были в курсе

Ирина Джорбенадзе пишет, цитата:
Так, определенные политические группы добиваются того, чтобы русский не только прекратил выполнять функцию второго государственного, но и был лишен статуса языка межнационального общения.

Але, Ирина, он уже лишён, втихаря, много лет назад, просто вы не в курсе.
Профайл
Страница 8 из 9«1...6789»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS