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≡ 15 участков выдали и... забрали - Как работает земельная комиссия в Костанайском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47449
15 участков выдали и... забрали - Как работает земельная комиссия в Костанайском районе
Отправлено: 31.08.23 - 10:28
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Дисциплинарные дела в отношении членов этой комиссии рассмотрел совет по этике департамента Агентства по делам госслужбы. Если суммировать, за что троих чиновников рекомендовано наказать в дисциплинарном порядке, то хватит одного слова - за формализм.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
78
Re: 15 участков выдали и... забрали - Как работает земельная...
Отправлено: 31.08.23 - 10:28
#1
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Опять Заречный? Ни один округ этого района так часто не попадает в сводки, не тянет видимо товарищ? Так чего вошкаться? Других людей нет?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4583
Re: 15 участков выдали и... забрали - Как работает земельная...
Отправлено: 31.08.23 - 12:29
#2
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Цитата:
ОГПУ:



Цитата://Своих коллег и подчиненных горячо защищал заместитель акима Костанайского района Кайрат КАСКАБАЕВ,//

Козе понятно, почему: - по должности - он же председатель земельной комиссии района.
Последняя подпись за ним.

К городу ближе, поэтому так: - почему то нет таких вопросов в Аркалыке, Камышном, Джетыгаре, Наурзуме ??
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