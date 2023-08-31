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≡ Закон об электросамокатах вступил в силу. Что изменилось для водителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47447
Закон об электросамокатах вступил в силу. Что изменилось для водителей
Отправлено: 31.08.23 - 08:07
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В последние годы казахстанцы стали всё чаще пользоваться электросамокатами. Однако отсутствие законодательного регулирования в этой сфере привело к множеству ДТП с участием электросамокатов на проезжей части и пешеходной зоне.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1100
Re: Закон об электросамокатах вступил в силу. Что изменилось для...
Отправлено: 31.08.23 - 08:07
#1
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Не уверен, что закон будет работать. Опять имитация деятельности, в одном ряду с такими как чипирование животных, налог на сбор грибов и т.д.
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