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≡ Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47446
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
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Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18365
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:19
#75
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Цитата:
111:
А нам из за океана можно мозги парить?

Ты сам себе паришь мозги. Ты выбираешь правителей, которые тебе предписывают учить казахский, а ты этого не делаешь. Сколько раз ты голосовал за тех, кто сделал твоим долгом изучение казахского языка? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18365
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:21
#76
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Цитата:
111:
А разница какая, почему бы тебе не начать задавать этот вопрос своему правительству?

Потому что меня вполне устраивает два государственных языка в конституции. Почему вас это не устраивает - не понятно. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29753
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:45
#77
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Цитата:
maxsaf:
Потому что меня вполне устраивает два государственных языка в конституции

Индейский коренной там есть?
Или ты против нашего коренного народа выступаешь, говоря только о колонизаторах англичанах и французов?

[Исправлено: 111, 30.08.2023 - 23:49]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29753
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:46
#78
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Цитата:
maxsaf:
Ты выбираешь правителей,

Скажи пожалуйста, ты лично выбирал правителей Канады?
С доказательствами разумеется..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18365
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:56
#79
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Цитата:
111:
Или ты против нашего коренного народа выступаешь,

А у вас украинцы, русские, немцы и т.д., кто прожил несколько поколений, гости или коренные?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18365
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:57
#80
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Цитата:
111:
Индейский коренной там есть?

Нет) а зачем? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29753
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 00:01
#81
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Цитата:
maxsaf:
А у вас украинцы, русские, немцы и т.д., кто прожил несколько поколений, гости или коренные?

Хм..
Ты не ответил на вопрос.
И разумеется моя жена, чистейшая крещеная христианка, коренная как и ты в Канаде, но только ее родичи тут сосланы сюда..
И она да, за коренной язык, иначе бы не отдала своего ребенка в казахский детсад.
Ты отдал своих детей в индейский детсад или школу?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18365
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 00:05
#82
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Цитата:
111:
Ты отдал своих детей в индейский детсад или школу?

Тут таких школ нет :lol:
Может где-то в резервациях есть, но я не в курсе

[Исправлено: maxsaf, 31.08.2023 - 00:06]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18365
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 00:09
#83
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Цитата:
111:
И она да, за коренной язык, иначе бы не отдала своего ребенка в казахский детсад.

А, и поэтому ваш долг ходить на курсы - обнулился, так? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29753
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 00:24
#84
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Цитата:
maxsaf:
Тут таких школ нет Может

Почему ты не борешься за это со своим правительством?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18365
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 01:02
#85
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Цитата:
ACROS:
язык, суперпрезидентство, полномочии, срок и прочее - это чепуха

Значит ли это, что если русский язык станет государственным - вы не будете против?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18365
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 01:04
#86
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Цитата:
111:
Почему ты не борешься за это со своим правительством?

Потому что меня устраивают имеющиеся школы ;-)
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8268
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 01:51
#87
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Страница 6 из 6«1...456
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