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Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
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Я робот(Пользователи)
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- 47446
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно
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Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:19
Цитата:
Ты сам себе паришь мозги. Ты выбираешь правителей, которые тебе предписывают учить казахский, а ты этого не делаешь. Сколько раз ты голосовал за тех, кто сделал твоим долгом изучение казахского языка?
111:
А нам из за океана можно мозги парить?
А нам из за океана можно мозги парить?
Ты сам себе паришь мозги. Ты выбираешь правителей, которые тебе предписывают учить казахский, а ты этого не делаешь. Сколько раз ты голосовал за тех, кто сделал твоим долгом изучение казахского языка?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:21
Цитата:
Потому что меня вполне устраивает два государственных языка в конституции. Почему вас это не устраивает - не понятно.
111:
А разница какая, почему бы тебе не начать задавать этот вопрос своему правительству?
А разница какая, почему бы тебе не начать задавать этот вопрос своему правительству?
Потому что меня вполне устраивает два государственных языка в конституции. Почему вас это не устраивает - не понятно.
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:45
Цитата:
Индейский коренной там есть?
Или ты против нашего коренного народа выступаешь, говоря только о колонизаторах англичанах и французов?
[Исправлено: 111, 30.08.2023 - 23:49]
maxsaf:
Потому что меня вполне устраивает два государственных языка в конституции
Потому что меня вполне устраивает два государственных языка в конституции
Индейский коренной там есть?
Или ты против нашего коренного народа выступаешь, говоря только о колонизаторах англичанах и французов?
[Исправлено: 111, 30.08.2023 - 23:49]
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:46
Цитата:
Скажи пожалуйста, ты лично выбирал правителей Канады?
С доказательствами разумеется..
maxsaf:
Ты выбираешь правителей,
Ты выбираешь правителей,
Скажи пожалуйста, ты лично выбирал правителей Канады?
С доказательствами разумеется..
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:56
Цитата:
А у вас украинцы, русские, немцы и т.д., кто прожил несколько поколений, гости или коренные?
111:
Или ты против нашего коренного народа выступаешь,
Или ты против нашего коренного народа выступаешь,
А у вас украинцы, русские, немцы и т.д., кто прожил несколько поколений, гости или коренные?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 23:57
Цитата:
Нет) а зачем?
111:
Индейский коренной там есть?
Индейский коренной там есть?
Нет) а зачем?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 00:01
Цитата:
Хм..
Ты не ответил на вопрос.
И разумеется моя жена, чистейшая крещеная христианка, коренная как и ты в Канаде, но только ее родичи тут сосланы сюда..
И она да, за коренной язык, иначе бы не отдала своего ребенка в казахский детсад.
Ты отдал своих детей в индейский детсад или школу?
maxsaf:
А у вас украинцы, русские, немцы и т.д., кто прожил несколько поколений, гости или коренные?
А у вас украинцы, русские, немцы и т.д., кто прожил несколько поколений, гости или коренные?
Хм..
Ты не ответил на вопрос.
И разумеется моя жена, чистейшая крещеная христианка, коренная как и ты в Канаде, но только ее родичи тут сосланы сюда..
И она да, за коренной язык, иначе бы не отдала своего ребенка в казахский детсад.
Ты отдал своих детей в индейский детсад или школу?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 00:05
Цитата:
Тут таких школ нет
Может где-то в резервациях есть, но я не в курсе
[Исправлено: maxsaf, 31.08.2023 - 00:06]
111:
Ты отдал своих детей в индейский детсад или школу?
Ты отдал своих детей в индейский детсад или школу?
Тут таких школ нет
Может где-то в резервациях есть, но я не в курсе
[Исправлено: maxsaf, 31.08.2023 - 00:06]
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 00:09
Цитата:
А, и поэтому ваш долг ходить на курсы - обнулился, так?
111:
И она да, за коренной язык, иначе бы не отдала своего ребенка в казахский детсад.
И она да, за коренной язык, иначе бы не отдала своего ребенка в казахский детсад.
А, и поэтому ваш долг ходить на курсы - обнулился, так?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 00:24
Цитата:
Почему ты не борешься за это со своим правительством?
maxsaf:
Тут таких школ нет Может
Тут таких школ нет Может
Почему ты не борешься за это со своим правительством?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 01:02
Цитата:
Значит ли это, что если русский язык станет государственным - вы не будете против?
ACROS:
язык, суперпрезидентство, полномочии, срок и прочее - это чепуха
язык, суперпрезидентство, полномочии, срок и прочее - это чепуха
Значит ли это, что если русский язык станет государственным - вы не будете против?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 01:04
Цитата:
Потому что меня устраивают имеющиеся школы
111:
Почему ты не борешься за это со своим правительством?
Почему ты не борешься за это со своим правительством?
Потому что меня устраивают имеющиеся школы
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8268
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 31.08.23 - 01:51
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