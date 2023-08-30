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Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 47446
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно
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Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 21:56
Цитата:
Не все сводится к одной лишь еде. Она конечно важна, когда совсем худо, но когда человек сыт, то хочется развиваться как то. Лично для меня лучше - учить язык, чтобы быть ближе к передовым технологиям в IT, а не айтысы слушать в оригинале.
Цитата:
Ну конечно не так, как едят те, кто на откаты живёт. Мне такой заработок и не светил в принципе, по понятным причинам. Мне и сейчас приходится время от времени работать, чтобы есть Бесплатно меня не кормили ни там и ни здесь
ACROS:
человек где -лучше.
человек где -лучше.
Не все сводится к одной лишь еде. Она конечно важна, когда совсем худо, но когда человек сыт, то хочется развиваться как то. Лично для меня лучше - учить язык, чтобы быть ближе к передовым технологиям в IT, а не айтысы слушать в оригинале.
Цитата:
ACROS:
Плохо ели и плохо спали - поэтому и тиканули.
Плохо ели и плохо спали - поэтому и тиканули.
Ну конечно не так, как едят те, кто на откаты живёт. Мне такой заработок и не светил в принципе, по понятным причинам. Мне и сейчас приходится время от времени работать, чтобы есть Бесплатно меня не кормили ни там и ни здесь
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 22:02
Чтобы не отклоняться от темы - напоминаю два тезиса:
1. Орда КЗ искала изменения в конституции, но почему-то не заметила, что русский лишили статуса межнационального общения.
2. Это изменение было внесено втихаря, до сих пор не все об этом знают.
1. Орда КЗ искала изменения в конституции, но почему-то не заметила, что русский лишили статуса межнационального общения.
2. Это изменение было внесено втихаря, до сих пор не все об этом знают.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4580
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 22:11
Цитата:
Цитата:
Раз тема про Конституцию: считаю что проблема языка - натянутая и искусственная - надо человеку - он научиться; не надо- он и не будет учить. И наш народ -НИКОГДА не забудет свой язык. Всё остальное - чепуха и от лукавого.
Проблема Конституции в другом - в ст.6 - декларированно что недра принадлежат народу, а по факту: - по закрытым СРП принятыми Назарбаевым, более 70 % всей добычи углеводородов уходят в карманы западных фирм и не согласуются с Налоговым Кодексом Казахстана, а те оставшиеся 30 % принадлежат национальным компаниям, где половина топ-менеджеров - это иностранные специалисты.
Вот это и главная проблмма Конституции - а, язык, суперпрезидентство, полномочии, срок и прочее - это чепуха по сравнению с этим закрытыми СРП.
Как сказали классики : - БЫТИЕ определяет СОЗНАНИЕ.
saba:
Цитата:
maxsaf:
Раз тема про Конституцию: считаю что проблема языка - натянутая и искусственная - надо человеку - он научиться; не надо- он и не будет учить. И наш народ -НИКОГДА не забудет свой язык. Всё остальное - чепуха и от лукавого.
Проблема Конституции в другом - в ст.6 - декларированно что недра принадлежат народу, а по факту: - по закрытым СРП принятыми Назарбаевым, более 70 % всей добычи углеводородов уходят в карманы западных фирм и не согласуются с Налоговым Кодексом Казахстана, а те оставшиеся 30 % принадлежат национальным компаниям, где половина топ-менеджеров - это иностранные специалисты.
Вот это и главная проблмма Конституции - а, язык, суперпрезидентство, полномочии, срок и прочее - это чепуха по сравнению с этим закрытыми СРП.
Как сказали классики : - БЫТИЕ определяет СОЗНАНИЕ.
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 22:21
Цитата:
Тема про изменения внесённые в конституцию. Что в ней изменилось в плане добычи полезных ископаемых?
ACROS:
Раз тема про Конституцию: считаю что проблема языка - натянутая и искусственная
Раз тема про Конституцию: считаю что проблема языка - натянутая и искусственная
Тема про изменения внесённые в конституцию. Что в ней изменилось в плане добычи полезных ископаемых?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 22:22
Цитата:
Но все равно, в каждой теме, у тебя все сводится к еде и ты постоянно трепешься, что тебе холодильник наполнил и что ты уехал из за казахского языка..
А, ты так шутишь, ты же тут развлекаешься, говоря нам в каждой теме, даже в этой, про ужасы казахского языка и счастье о том, что холодильник твой полон..
Вот только мне одному кажется, что у тебя какая то все же обида изнутри, а не какое о развлечение?
maxsaf:
Мне и сейчас приходится время от времени работать, чтобы есть
Мне и сейчас приходится время от времени работать, чтобы есть
Но все равно, в каждой теме, у тебя все сводится к еде и ты постоянно трепешься, что тебе холодильник наполнил и что ты уехал из за казахского языка..
А, ты так шутишь, ты же тут развлекаешься, говоря нам в каждой теме, даже в этой, про ужасы казахского языка и счастье о том, что холодильник твой полон..
Вот только мне одному кажется, что у тебя какая то все же обида изнутри, а не какое о развлечение?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 22:25
Цитата:
Обида одна - на то, что ты казахский не учишь, а услуги предоставляешь)) на курсы записался?
111:
Вот только мне одному кажется, что у тебя какая то все же обида изнутри, а не какое о развлечение?
Вот только мне одному кажется, что у тебя какая то все же обида изнутри, а не какое о развлечение?
Обида одна - на то, что ты казахский не учишь, а услуги предоставляешь)) на курсы записался?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 22:25
Цитата:
Под гимн Советского Союза и Катюшу?
А что, на своем языке нельзя им говорить в своей стране?
Это у них тоже прописано в конституции?
maxsaf:
Ее культуру и идентичность сейчас по Европе разбросало. А могли бы спокойно на праздниках в вышиванках спивати.
Ее культуру и идентичность сейчас по Европе разбросало. А могли бы спокойно на праздниках в вышиванках спивати.
Под гимн Советского Союза и Катюшу?
А что, на своем языке нельзя им говорить в своей стране?
Это у них тоже прописано в конституции?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 22:26
Цитата:
А как же развлечение?
Все таки обида?
maxsaf:
Обида одна - на то, чт
Обида одна - на то, чт
А как же развлечение?
Все таки обида?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 22:30
Цитата:
А им кто-то запрещал это?
Тебе никто не запрещает говорить на казахском. Просто тебе нафиг оно не надо, да и не с кем, вот ты и не говоришь
111:
А что, на своем языке нельзя им говорить в своей стране?
А что, на своем языке нельзя им говорить в своей стране?
А им кто-то запрещал это?
Тебе никто не запрещает говорить на казахском. Просто тебе нафиг оно не надо, да и не с кем, вот ты и не говоришь
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4580
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 22:31
Цитата:
Проехали: - Богу- богово; слесарю-слесарево.
maxsaf:
Что в ней изменилось в плане добычи полезных ископаемых?
Что в ней изменилось в плане добычи полезных ископаемых?
Проехали: - Богу- богово; слесарю-слесарево.
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