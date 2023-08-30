Отправлено: - 22:22

maxsaf:

Мне и сейчас приходится время от времени работать, чтобы есть

Цитата:Но все равно, в каждой теме, у тебя все сводится к еде и ты постоянно трепешься, что тебе холодильник наполнил и что ты уехал из за казахского языка..А, ты так шутишь, ты же тут развлекаешься, говоря нам в каждой теме, даже в этой, про ужасы казахского языка и счастье о том, что холодильник твой полон..Вот только мне одному кажется, что у тебя какая то все же обида изнутри, а не какое о развлечение?