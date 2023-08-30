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Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
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Я робот(Пользователи)
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- 47446
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно
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Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 20:26
Цитата:
Чему несказАнно рад Мне как раз одной причины не хватало в моем почти пустом списке причин в пользу иммиграции
saba:
Причём в таком сильном, что Вы оказались , аж за океаном.
Причём в таком сильном, что Вы оказались , аж за океаном.
Чему несказАнно рад Мне как раз одной причины не хватало в моем почти пустом списке причин в пользу иммиграции
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 20:34
Цитата:
Ее культуру и идентичность сейчас по Европе разбросало. А могли бы спокойно на праздниках в вышиванках спивати.
111:
Вот с Украиной так не получилось, вытеснить ее культуру, индентичность.
Вот с Украиной так не получилось, вытеснить ее культуру, индентичность.
Ее культуру и идентичность сейчас по Европе разбросало. А могли бы спокойно на праздниках в вышиванках спивати.
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 20:39
Цитата:
Непонятки как раз у тебя. Ты на курсы казахского языка записался? Это же твой долг, по закону, не мой. А раз ты представляешь услуги - то это ещё и твоя обязанность. С тебя спрос вдвойне. Ты свой родной язык не учишь, а хочешь чтобы другие неродной учили? Не, так не пойдет, начни с себя, покажи пример. Только фотки беша можешь выкладывать. Где фотки с языковых курсов? Или хочешь в цирке выступать с листочком и копьём?
[Исправлено: maxsaf, 30.08.2023 - 20:41]
111:
Потому такие непонятки насчет языка.
Потому такие непонятки насчет языка.
Непонятки как раз у тебя. Ты на курсы казахского языка записался? Это же твой долг, по закону, не мой. А раз ты представляешь услуги - то это ещё и твоя обязанность. С тебя спрос вдвойне. Ты свой родной язык не учишь, а хочешь чтобы другие неродной учили? Не, так не пойдет, начни с себя, покажи пример. Только фотки беша можешь выкладывать. Где фотки с языковых курсов? Или хочешь в цирке выступать с листочком и копьём?
[Исправлено: maxsaf, 30.08.2023 - 20:41]
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 20:45
Цитата:
Глупости говорят глупые люди.За годы присутствия на форуме Макс ни разу не дал повода усомнится в его уме.И в данном случае он прав!
А Ваш пример, мягко говоря, не корректен: для людей, понимающих и говорящих на английском в европейских странах, он не является родным.
И языком межнационального общения внутри страны английский тоже быть не может, ибо он не принадлежит ни одной национальности
стран Европейского союза.
В Казахстане же русский родной, во всяком случае, более, чем для 8% населения сейчас, а уж в 95-м и подавно.
Родной для человека тот язык, на котором он думает. Спросите у 111-го, на каком языке он мыслит?
saba:
Какую то глупость Вы говорите, ей богу. Сейчас во многих европейских странах количество людей понимающих и говорящих на английском языке в
Какую то глупость Вы говорите, ей богу. Сейчас во многих европейских странах количество людей понимающих и говорящих на английском языке в
Глупости говорят глупые люди.За годы присутствия на форуме Макс ни разу не дал повода усомнится в его уме.И в данном случае он прав!
А Ваш пример, мягко говоря, не корректен: для людей, понимающих и говорящих на английском в европейских странах, он не является родным.
И языком межнационального общения внутри страны английский тоже быть не может, ибо он не принадлежит ни одной национальности
стран Европейского союза.
В Казахстане же русский родной, во всяком случае, более, чем для 8% населения сейчас, а уж в 95-м и подавно.
Родной для человека тот язык, на котором он думает. Спросите у 111-го, на каком языке он мыслит?
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:04
Цитата:
А в чём собственно говоря его правота? В том чтобы не учить казахский язык в Казахстане? Вы живёте здесь, умирает тут русский язык? Ведь его аргумент в том ,чтобы не учить казахский язык. Русские будут знать только русский язык а общаться между собой будем на языке межнационального общения, то есть казахи опять должны знать два языка . Что кто то призывает убрать русский язык? да бог с ним от казахов не убудет если будут знать языки, это только обогащает человека. Но по факту это ведь опять дискриминация
таноми52:
.И в данном случае он прав!
.И в данном случае он прав!
А в чём собственно говоря его правота? В том чтобы не учить казахский язык в Казахстане? Вы живёте здесь, умирает тут русский язык? Ведь его аргумент в том ,чтобы не учить казахский язык. Русские будут знать только русский язык а общаться между собой будем на языке межнационального общения, то есть казахи опять должны знать два языка . Что кто то призывает убрать русский язык? да бог с ним от казахов не убудет если будут знать языки, это только обогащает человека. Но по факту это ведь опять дискриминация
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:08
Цитата:
А что для этого надо было сделать? Встретить с цветами оккупационные войска?
maxsaf:
А могли бы спокойно на праздниках в вышиванках спивати.
А могли бы спокойно на праздниках в вышиванках спивати.
А что для этого надо было сделать? Встретить с цветами оккупационные войска?
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:10
Цитата:
Это как раз таки не аксиома. Глупости говорят по разным поводам умные люди тоже. А бывает говорят ещё и специально ради провокации.
таноми52:
Глупости говорят глупые люди
Глупости говорят глупые люди
Это как раз таки не аксиома. Глупости говорят по разным поводам умные люди тоже. А бывает говорят ещё и специально ради провокации.
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:11
Цитата:
Кроме того у каждого своя шкала оценки глупости.
таноми52:
Глупости говорят глупые люди
Глупости говорят глупые люди
Кроме того у каждого своя шкала оценки глупости.
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:23
Цитата:
Чепуху не несите, какой то бред - как вы находясь за океаном можете судить как и на каком языке разговаривают на вашей Родине??
Скажу вам, наоборот - стали больше говорить именно на русском, да, стали и ещё больше разговаривать и на родном казахском.
Цитата:
В списке причин только и только одна причина - СЛАДКО есть и СЫТНО спать, всё остальное - ПРИКРЫТИЕ.
maxsaf:
Я просто констатирую факт, что русский язык исчезает в КЗ не естественным образом
Я просто констатирую факт, что русский язык исчезает в КЗ не естественным образом
Чепуху не несите, какой то бред - как вы находясь за океаном можете судить как и на каком языке разговаривают на вашей Родине??
Скажу вам, наоборот - стали больше говорить именно на русском, да, стали и ещё больше разговаривать и на родном казахском.
Цитата:
maxsaf:
- в списке причин покинуть Казахстан у миллионов человек было бы на одну существенную причину меньше.
- в списке причин покинуть Казахстан у миллионов человек было бы на одну существенную причину меньше.
В списке причин только и только одна причина - СЛАДКО есть и СЫТНО спать, всё остальное - ПРИКРЫТИЕ.
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 21:29
Цитата:
Для начала надо было понимать, что независимость они не кровью отвоевали, а получили случайно, но с определенными условиями. Они должны были оставаться безьядерным нейтральным государством, никаких НАТО, никаких прыжков и других резких движений в сторону. А там слишком рьяно бросились восстанавливать свою идентичность, вплоть до физического уничтожения несогласных.
saba:
А что для этого надо было сделать? Встретить с цветами оккупационные войска?
А что для этого надо было сделать? Встретить с цветами оккупационные войска?
Для начала надо было понимать, что независимость они не кровью отвоевали, а получили случайно, но с определенными условиями. Они должны были оставаться безьядерным нейтральным государством, никаких НАТО, никаких прыжков и других резких движений в сторону. А там слишком рьяно бросились восстанавливать свою идентичность, вплоть до физического уничтожения несогласных.
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 21:31
Цитата:
То есть в принципе стали больше разговаривать? может мне кто-нибудь объяснить, что это утверждение означает??
ACROS:
стали больше говорить именно на русском, да, стали и ещё больше разговаривать и на родном казахском.
стали больше говорить именно на русском, да, стали и ещё больше разговаривать и на родном казахском.
То есть в принципе стали больше разговаривать? может мне кто-нибудь объяснить, что это утверждение означает??
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 21:32
Цитата:
Откуда вы знаете, что я ел и как спал в КЗ?
ACROS:
В списке причин только и только одна причина - СЛАДКО есть и СЫТНО спать, всё остальное - ПРИКРЫТИЕ.
В списке причин только и только одна причина - СЛАДКО есть и СЫТНО спать, всё остальное - ПРИКРЫТИЕ.
Откуда вы знаете, что я ел и как спал в КЗ?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 21:43
Цитата:
Не передёргивайте! За Абайкой Вам всё равно не угнаться!
Макс приводит статистику, Вы называете это глупостью
И приводите пример с английским,который как раз и не отличается большой мудростью
saba:
А в чём собственно говоря его правота? В том чтобы не учить казахский язык в Казахстане?
А в чём собственно говоря его правота? В том чтобы не учить казахский язык в Казахстане?
Не передёргивайте! За Абайкой Вам всё равно не угнаться!
Макс приводит статистику, Вы называете это глупостью
И приводите пример с английским,который как раз и не отличается большой мудростью
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:45
Цитата:
Плохо ели и плохо спали - поэтому и тиканули.
Рыба где -глубже; человек где -лучше.
maxsaf:
что я ел и как спал в КЗ?
что я ел и как спал в КЗ?
Плохо ели и плохо спали - поэтому и тиканули.
Рыба где -глубже; человек где -лучше.
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:47
Цитата:
Причины - перевод ПЕНТИУМА; знание языка; притеснение по национальности - это для лохов.
maxsaf:
что я ел и как спал в КЗ?
что я ел и как спал в КЗ?
Причины - перевод ПЕНТИУМА; знание языка; притеснение по национальности - это для лохов.
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