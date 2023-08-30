Отправлено: - 20:45

saba:

Какую то глупость Вы говорите, ей богу. Сейчас во многих европейских странах количество людей понимающих и говорящих на английском языке в

Цитата:Глупости говорят глупые люди.За годы присутствия на форуме Макс ни разу не дал повода усомнится в его уме.И в данном случае он прав!А Ваш пример, мягко говоря, не корректен: для людей, понимающих и говорящих на английском в европейских странах, он не является родным.И языком межнационального общения внутри страны английский тоже быть не может, ибо он не принадлежит ни одной национальностистран Европейского союза.В Казахстане же русский родной, во всяком случае, более, чем для 8% населения сейчас, а уж в 95-м и подавно.Родной для человека тот язык, на котором он думает. Спросите у 111-го, на каком языке он мыслит?