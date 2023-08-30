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≡ Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47446
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
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Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18348
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 20:26
#45
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Цитата:
saba:
Причём в таком сильном, что Вы оказались , аж за океаном.

Чему несказАнно рад ;-) Мне как раз одной причины не хватало в моем почти пустом списке причин в пользу иммиграции :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18348
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 20:34
#46
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Цитата:
111:
Вот с Украиной так не получилось, вытеснить ее культуру, индентичность.

Ее культуру и идентичность сейчас по Европе разбросало. А могли бы спокойно на праздниках в вышиванках спивати.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18348
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 20:39
#47
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Цитата:
111:
Потому такие непонятки насчет языка.

Непонятки как раз у тебя. Ты на курсы казахского языка записался? Это же твой долг, по закону, не мой. А раз ты представляешь услуги - то это ещё и твоя обязанность. С тебя спрос вдвойне. Ты свой родной язык не учишь, а хочешь чтобы другие неродной учили? Не, так не пойдет, начни с себя, покажи пример. Только фотки беша можешь выкладывать. Где фотки с языковых курсов? Или хочешь в цирке выступать с листочком и копьём? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.08.2023 - 20:41]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3529
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 20:45
#48
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Цитата:
saba:
Какую то глупость Вы говорите, ей богу. Сейчас во многих европейских странах количество людей понимающих и говорящих на английском языке в


Глупости говорят глупые люди.За годы присутствия на форуме Макс ни разу не дал повода усомнится в его уме.И в данном случае он прав!
А Ваш пример, мягко говоря, не корректен: для людей, понимающих и говорящих на английском в европейских странах, он не является родным.
И языком межнационального общения внутри страны английский тоже быть не может, ибо он не принадлежит ни одной национальности
стран Европейского союза.
В Казахстане же русский родной, во всяком случае, более, чем для 8% населения сейчас, а уж в 95-м и подавно.
Родной для человека тот язык, на котором он думает. Спросите у 111-го, на каком языке он мыслит?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2607
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:04
#49
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Цитата:
таноми52:
.И в данном случае он прав!

А в чём собственно говоря его правота? В том чтобы не учить казахский язык в Казахстане? Вы живёте здесь, умирает тут русский язык? Ведь его аргумент в том ,чтобы не учить казахский язык. Русские будут знать только русский язык а общаться между собой будем на языке межнационального общения, то есть казахи опять должны знать два языка . Что кто то призывает убрать русский язык? да бог с ним от казахов не убудет если будут знать языки, это только обогащает человека. Но по факту это ведь опять дискриминация
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2607
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:08
#50
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Цитата:
maxsaf:
А могли бы спокойно на праздниках в вышиванках спивати.

А что для этого надо было сделать? Встретить с цветами оккупационные войска?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2607
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:10
#51
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Цитата:
таноми52:
Глупости говорят глупые люди

Это как раз таки не аксиома. Глупости говорят по разным поводам умные люди тоже. А бывает говорят ещё и специально ради провокации.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2607
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:11
#52
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Цитата:
таноми52:
Глупости говорят глупые люди

Кроме того у каждого своя шкала оценки глупости.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4580
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:23
#53
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Цитата:
maxsaf:
Я просто констатирую факт, что русский язык исчезает в КЗ не естественным образом


Чепуху не несите, какой то бред - как вы находясь за океаном можете судить как и на каком языке разговаривают на вашей Родине??
Скажу вам, наоборот - стали больше говорить именно на русском, да, стали и ещё больше разговаривать и на родном казахском.

Цитата:
maxsaf:
- в списке причин покинуть Казахстан у миллионов человек было бы на одну существенную причину меньше.


В списке причин только и только одна причина - СЛАДКО есть и СЫТНО спать, всё остальное - ПРИКРЫТИЕ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18348
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 21:29
#54
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Цитата:
saba:
А что для этого надо было сделать? Встретить с цветами оккупационные войска?

Для начала надо было понимать, что независимость они не кровью отвоевали, а получили случайно, но с определенными условиями. Они должны были оставаться безьядерным нейтральным государством, никаких НАТО, никаких прыжков и других резких движений в сторону. А там слишком рьяно бросились восстанавливать свою идентичность, вплоть до физического уничтожения несогласных.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18348
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 21:31
#55
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Цитата:
ACROS:
стали больше говорить именно на русском, да, стали и ещё больше разговаривать и на родном казахском.

То есть в принципе стали больше разговаривать? :lol: может мне кто-нибудь объяснить, что это утверждение означает??
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18348
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 21:32
#56
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Цитата:
ACROS:
В списке причин только и только одна причина - СЛАДКО есть и СЫТНО спать, всё остальное - ПРИКРЫТИЕ.

Откуда вы знаете, что я ел и как спал в КЗ? :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3529
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 21:43
#57
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Цитата:
saba:
А в чём собственно говоря его правота? В том чтобы не учить казахский язык в Казахстане?


Не передёргивайте! За Абайкой Вам всё равно не угнаться!
Макс приводит статистику, Вы называете это глупостью
И приводите пример с английским,который как раз и не отличается большой мудростью
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4580
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:45
#58
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Цитата:
maxsaf:
что я ел и как спал в КЗ?

Плохо ели и плохо спали - поэтому и тиканули.
Рыба где -глубже; человек где -лучше.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4580
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 21:47
#59
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Цитата:
maxsaf:
что я ел и как спал в КЗ?


Причины - перевод ПЕНТИУМА; знание языка; притеснение по национальности - это для лохов.
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