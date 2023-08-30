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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:29
#15496
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Цитата:
111:
Та же Лента говорит

А ничё что это перепечатка из "Вашингтон Пост"? А ВП верить - себя не уважать :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:30
#15497
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Цитата:
111:
Плюс выход к морю,

Ну да, его ж не было никогда :lol: 8-) :-o
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2598
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:30
#15498
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Это как вы сделали с 1032 страницей. Такое ощущение что смотришь в кривое зеркало. Ну и умельцы вы втроём.
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:31
#15499
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Цитата:
111:
Ну и не видно цены за что и на что

----А цены и не снимал . Речь про , что ничего не берут - ждут головы завтра . Уже очередь образовалась . Карандашом на ладошках пишут номер очереди . Лишь бы драки не было .
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:32
#15500
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Цитата:
111:
Про сайты я там никак и ничто не понимаю

Ну тогда и не говори, что я или кто-то там страницу испортил :lol: 8-) :-o
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:33
#15501
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Цитата:
111:
Что аы обокрали Украину на такие сумасшедшие бабки? Не помню..

---Не , там ссылки были не в твою пользу , поэтому и не помнишь . Невыгодно . :lol: :lol: :lol: :lol:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:34
#15502
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Цитата:
111:
вплоть до Молдовы дойти.. Хотя для вас бы в этом случае и унитазы и головы дешевле бы были..

В Мольдове унитазов больше, чем в Укрании? Вот удивил прям :lol: 8-) :-o
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:34
#15503
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:36
#15504
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--------------И даже колбасу не берут . Все жаждут только головки куриные !Лишь бы за ночь никто от голоду не помер !
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:38
#15505
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Цитата:
Сыкымы:
что это перепечатка из "Вашингтон Пост"

---Писатель этого нее заметил .
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8262
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:43
#15506
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