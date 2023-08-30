Отправлено: - 18:31

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Ну и не видно цены за что и на что

Цитата:----А цены и не снимал . Речь про , что ничего не берут - ждут головы завтра . Уже очередь образовалась . Карандашом на ладошках пишут номер очереди . Лишь бы драки не было .