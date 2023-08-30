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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:10
#15481
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Цитата:
111:
кстати на сколько триллионов долларов забрала Россия, не на 12?

Это тебе этот "гуаномёт" рассказал? А мозг включить не пробовал? Сравнить, например, территорию России, Казахстана и Укрании? Ну, и количество полезных ископаемых, добытых и недобытых :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29723
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:14
#15482
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Реально ту страницу не могу одобрять, там вы испортили что то своими кривыми ссылками
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29723
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:15
#15483
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Цитата:
Сыкымы:
Это тебе этот "гуаномёт" рассказал? А

Это российский Дзень сказал

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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8261
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:17
#15484
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-----Все только головы брали
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29723
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:17
#15485
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Исходя из ворованных 12 триллионов евро или долларов, конечно можно себе позволить куринные головы по 90 или унитазы, которые аыходит, что украли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29723
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:18
#15486
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Цитата:
Гога:
только головы брали

У тебя Нокиа 3310?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29723
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:20
#15487
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Та же Лента говорит об украденных 12.4 триллиона долларов то ли евро..

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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8261
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:20
#15488
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Цитата:
111:
Это российский Дзень сказал

----Нашел кому верить :lol: :lol: :lol:
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8261
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:21
#15489
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Цитата:
111:
У тебя Нокиа 3310?

---Сименс 1999 года
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1711
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:22
#15490
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Цитата:
111:
Реально ту страницу не могу одобрять, там вы испортили что то своими кривыми ссылками

Если сайт криво сделан, зачем на ссылки пенять? :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29723
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:23
#15491
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Цитата:
Гога:
Нашел кому верить

А ты пораскинь мозгами сам..
Плюс выход к морю, или морям, плюс свои базы в будущем, влияние и тд и тп..
Хорошо что их на колени поставили ВСУ и не дали захватить Одессу и вплоть до Молдовы дойти..
Хотя для вас бы в этом случае и унитазы и головы дешевле бы были..

[Исправлено: 111, 30.08.2023 - 18:23]
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8261
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:24
#15492
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Цитата:
111:
Та же Лента говорит

----Когда я давал ссылку - ты не верил . А теперь почему поверил ?Потому что выгодно тебе стало ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29723
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:25
#15493
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Цитата:
Сыкымы:
Если сайт криво сделан, зачем на ссылки пенять

Это когда ты или Гога так некоторые кидают.
Ссылки.
Про сайты я там никак и ничто не понимаю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29723
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:27
#15494
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Цитата:
Гога:
Сименс 1999 года

Кто то одобряет еще, у Сыкымы один прошел коммент и вот этот тоже прошел, или я что то путаю.
Ну и не видно цены за что и на что
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29723
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 18:27
#15495
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Цитата:
Гога:
Когда я давал ссылку - ты не верил .

Что аы обокрали Украину на такие сумасшедшие бабки?
Не помню..
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