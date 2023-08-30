Отправлено: - 18:23

Гога:

Нашел кому верить

[Исправлено: 111, 30.08.2023 - 18:23]

Цитата:А ты пораскинь мозгами сам..Плюс выход к морю, или морям, плюс свои базы в будущем, влияние и тд и тп..Хорошо что их на колени поставили ВСУ и не дали захватить Одессу и вплоть до Молдовы дойти..Хотя для вас бы в этом случае и унитазы и головы дешевле бы были..