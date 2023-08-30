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Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
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