Отправлено: - 13:22

сайлау курманов:

Судить надо всех начиная от лизунов и подхалимов до их кумира, которые докатились до культа личности, очень стыдно, на пороге 21 века такое творить

Цитата:Да по всему СНГ такие вот приспособленцы! Вот кто нибудь из депутатов в России мякнул против войны с Украиной? А теперь близок локоток да не укусишь..