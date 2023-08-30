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≡ Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47443
Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и какая версия была лучше?
Отправлено: 30.08.23 - 10:25
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Независимый Казахстан дважды принимал Конституцию – в 1993 и 1995 годах. Во вторую, то есть нынешнюю, вносили поправки шесть раз – в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Как закон преобразился за эти годы? Спойлер: очень сильно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2594
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 12:54
#15
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Цитата:
maxsaf:
русского языка

В общем вывод из ваших слов такой, казахский язык в Казахстане учить не надо?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2594
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 13:01
#16
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Цитата:
maxsaf:
когда на нем больше 80% населения

Во первых не знаю , где вы взяли такие цифры, обещали какие то официальные. Во вторых, казахи владели русским языком в Советском Союзе во многом вынужденно. Так как область применения языка официальная была практически сведена к нулю. И те же ценники в Казахстане в отличие от Узбекистана, Армении или Молдавской ССР были исключительно на русском языке.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1381
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 13:22
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
Судить надо всех начиная от лизунов и подхалимов до их кумира, которые докатились до культа личности, очень стыдно, на пороге 21 века такое творить

Да по всему СНГ такие вот приспособленцы! Вот кто нибудь из депутатов в России мякнул против войны с Украиной? А теперь близок локоток да не укусишь..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1011
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 13:24
#18
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Все эти издевательства над здравым смыслом лишний раз доказывают, что Конституция в Казахстане абсолютно никому и ничего не гарантирует и ни на что не влияет.
Придёт какой-нибудь очередной "назарбаев" и всё начнётся сначала...
Жизнь в стране наладится только тогда, когда все, от низов, до верхов начнут соблюдать обычные Законы. Их у нас много и они - не самые плохие по мировым меркам.
Надо просто их соблюдать. Тогда никакая Конституция просто будет не нужна в принципе.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8224
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 13:38
#19
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Цитата:
saba:
Так как область применения языка официальная была практически сведена к нулю.

---Тут вы не совсем правы .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2594
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 13:55
#20
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Цитата:
Skeptic:
Жизнь в стране наладится только тогда, когда все, от низов, до верхов начнут соблюдать обычные Законы.

Уже не в первый раз с удивлением для себя обнаруживаю. что полностью согласен со Скептиком.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2594
Re: Не догма: сколько раз переписывали конституцию Казахстана и...
Отправлено: 30.08.23 - 13:56
#21
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Да! Хоть и запоздало, Всех с праздником! Хотя для меня даже 5 декабря в СССР праздником не был, может потому что выходным не был.
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