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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:33
Цитата:
Это не я, мне оно нафиг не надо было переводить такое, ради бабушки с аула, которая даже теоретически ниче покупать у меня не приедет.
111:
А ты о Пентиуме да Герцах, чтоб это перевести..
А ты о Пентиуме да Герцах, чтоб это перевести..
Это не я, мне оно нафиг не надо было переводить такое, ради бабушки с аула, которая даже теоретически ниче покупать у меня не приедет.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:35
Цитата:
Да кто так считает? Есть официальные данные по области, объективные, вот те цифры и приводите тут.
saba:
1979 год посёлок Тунгуш, 42
1979 год посёлок Тунгуш, 42
Да кто так считает? Есть официальные данные по области, объективные, вот те цифры и приводите тут.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:36
Цитата:
А, даже так? Ладно, щас проверим, кто тут историю переписывает
saba:
Так что Ваши воспоминания, так себе, вспоминаете, то, что выгодно Вам.
Так что Ваши воспоминания, так себе, вспоминаете, то, что выгодно Вам.
А, даже так? Ладно, щас проверим, кто тут историю переписывает
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:38
Цитата:
Да не зря заходите, ржём уже вместе
maxsaf:
кто тут историю переписывает
кто тут историю переписывает
Да не зря заходите, ржём уже вместе
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:44
За какой год считать будем от Рождества Христова? Кстати не забудьте те самые пьяные аборигены в Канаде, к которым вы брезгуете присоединяться, они тоже наши родственники, казахов, выходцы из Азии. Надо только выяснить кто от кого недалеко ушёл, мы от них, или они от нас. Ну в смысле цивилизованности
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:46
До вас то конечно нам как до Луны, как же инженер IT с самой Канады
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:51
Да и ещё есть позорный факт в нашей с вами общей родословной, праматерь человеческая родом из Африки, уж не знаю, какого она тогда была цвета. Ну если только Вы не ведёте свой род от инопланетян. А забыл есть ещё версия про Адама, тоже заковыка, Междуречье(Мессопотамия) в Азии находится.
[Исправлено: saba, 29.08.2023 - 20:52]
[Исправлено: saba, 29.08.2023 - 20:52]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:54
А про социальное яйцо. Там с другой стороны на казахском написано.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 21:28
Цитата:
Зачем так далеко? Я же сказал - при мне область была русскоязычной. Мне не 2000 лет
saba:
За какой год считать будем от Рождества Христова?
За какой год считать будем от Рождества Христова?
Зачем так далеко? Я же сказал - при мне область была русскоязычной. Мне не 2000 лет
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 21:31
Цитата:
Так это позорный факт для Африки - колыбель цивилизации так и осталась неразвитой. Развивались только те, кто свалил тоттуда на ПМЖ в другие края причем чем дальше, тем развитие - Канада США Финляндия Япония Австралия
[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 21:32]
saba:
Да и ещё есть позорный факт в нашей с вами общей родословной, праматерь человеческая родом из Африки
Да и ещё есть позорный факт в нашей с вами общей родословной, праматерь человеческая родом из Африки
Так это позорный факт для Африки - колыбель цивилизации так и осталась неразвитой. Развивались только те, кто свалил тоттуда на ПМЖ в другие края причем чем дальше, тем развитие - Канада США Финляндия Япония Австралия
[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 21:32]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 21:34
Цитата:
Ну так я ж не пью, зачем мне к ним присоединяться
saba:
пьяные аборигены в Канаде, к которым вы брезгуете присоединяться
пьяные аборигены в Канаде, к которым вы брезгуете присоединяться
Ну так я ж не пью, зачем мне к ним присоединяться
(Пользователи)
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- г. Костанай
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- 1689
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 23:34
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К
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 189
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 00:08
Цитата:
абсолютно ничего позорного. она и не должна развиваться. иначе когда придёт очередной человеко-песец (зверь такой) неоткуда будет взять здоровый и жизнеспособный генетический материал для восстановления популяции.
maxsaf:
Так это позорный факт для Африки - колыбель цивилизации так и осталась неразвитой.
Так это позорный факт для Африки - колыбель цивилизации так и осталась неразвитой.
абсолютно ничего позорного. она и не должна развиваться. иначе когда придёт очередной человеко-песец (зверь такой) неоткуда будет взять здоровый и жизнеспособный генетический материал для восстановления популяции.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 00:30
Цитата:
Из Африки он никогда и не уходил))
Карачун:
когда придёт очередной человеко-песец (
когда придёт очередной человеко-песец (
Из Африки он никогда и не уходил))
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