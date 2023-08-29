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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18316
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:33
#15376
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Цитата:
111:
А ты о Пентиуме да Герцах, чтоб это перевести..

Это не я, мне оно нафиг не надо было переводить такое, ради бабушки с аула, которая даже теоретически ниче покупать у меня не приедет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18316
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:35
#15377
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Цитата:
saba:
1979 год посёлок Тунгуш, 42

Да кто так считает? Есть официальные данные по области, объективные, вот те цифры и приводите тут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18316
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:36
#15378
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Цитата:
saba:
Так что Ваши воспоминания, так себе, вспоминаете, то, что выгодно Вам.

А, даже так? Ладно, щас проверим, кто тут историю переписывает
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2584
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:38
#15379
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Цитата:
maxsaf:
кто тут историю переписывает

Да не зря заходите, ржём уже вместе
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18316
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:40
#15380
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Цитата:
saba:
Ваши воспоминания, так себе,

1989 год всего 1 223 844. Казахов 279 787.
Даже если считать, что ни один казах по русски не говорил - все равно в 10 раз меньше.
изучайте
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2584
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:44
#15381
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За какой год считать будем от Рождества Христова? Кстати не забудьте те самые пьяные аборигены в Канаде, к которым вы брезгуете присоединяться, они тоже наши родственники, казахов, выходцы из Азии. Надо только выяснить кто от кого недалеко ушёл, мы от них, или они от нас. Ну в смысле цивилизованности
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2584
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:46
#15382
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До вас то конечно нам как до Луны, как же инженер IT с самой Канады
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2584
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:51
#15383
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Да и ещё есть позорный факт в нашей с вами общей родословной, праматерь человеческая родом из Африки, уж не знаю, какого она тогда была цвета. Ну если только Вы не ведёте свой род от инопланетян. А забыл есть ещё версия про Адама, тоже заковыка, Междуречье(Мессопотамия) в Азии находится.

[Исправлено: saba, 29.08.2023 - 20:52]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2584
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 20:54
#15384
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А про социальное яйцо. Там с другой стороны на казахском написано.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18316
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 21:28
#15385
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Цитата:
saba:
За какой год считать будем от Рождества Христова?

Зачем так далеко? Я же сказал - при мне область была русскоязычной. Мне не 2000 лет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18316
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 21:31
#15386
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Цитата:
saba:
Да и ещё есть позорный факт в нашей с вами общей родословной, праматерь человеческая родом из Африки

Так это позорный факт для Африки - колыбель цивилизации так и осталась неразвитой. Развивались только те, кто свалил тоттуда на ПМЖ в другие края :lol: 8-) причем чем дальше, тем развитие - Канада США Финляндия Япония Австралия ;-)

[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 21:32]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18316
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 21:34
#15387
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Цитата:
saba:
пьяные аборигены в Канаде, к которым вы брезгуете присоединяться

Ну так я ж не пью, зачем мне к ним присоединяться :lol:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1689
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.23 - 23:34
#15388
Комментарий проходит проверку.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
189
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 00:08
#15389
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Цитата:
maxsaf:
Так это позорный факт для Африки - колыбель цивилизации так и осталась неразвитой.

абсолютно ничего позорного. она и не должна развиваться. иначе когда придёт очередной человеко-песец (зверь такой) неоткуда будет взять здоровый и жизнеспособный генетический материал для восстановления популяции.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18316
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.08.23 - 00:30
#15390
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Цитата:
Карачун:
когда придёт очередной человеко-песец (

Из Африки он никогда и не уходил))
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