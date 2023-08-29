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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13873
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:06
Цитата:
ну шовинистам много чего боятся надо)
их так то в любой стране за одно место могут взять и главное по закону)
Цитата:
наврядле)
ты бы убежал в загран еще до начала войны)
и
maxsaf:
А что, нет причин бояться?
А что, нет причин бояться?
ну шовинистам много чего боятся надо)
их так то в любой стране за одно место могут взять и главное по закону)
Цитата:
maxsaf:
А меня бы уже где-нибудь в окопе присыпало
А меня бы уже где-нибудь в окопе присыпало
наврядле)
ты бы убежал в загран еще до начала войны)
и
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:07
Цитата:
Моя интуиция оказалась даже лучше, убегать дважды не пришлось
abaika95:
наврядле) ты бы убежал в загран еще до начала войны) и
наврядле) ты бы убежал в загран еще до начала войны) и
Моя интуиция оказалась даже лучше, убегать дважды не пришлось
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:08
Цитата:
А Куат успел смыться
abaika95:
ну шовинистам много чего боятся надо) их так то в любой стране за одно место могут взять и главное по закону)
ну шовинистам много чего боятся надо) их так то в любой стране за одно место могут взять и главное по закону)
А Куат успел смыться
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:13
Цитата:
Ага, сразу у трёх областей в полном составе
abaika95:
а может шовинизм отдельно взятых индивидуумов?
а может шовинизм отдельно взятых индивидуумов?
Ага, сразу у трёх областей в полном составе
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13873
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:15
Цитата:
впрочем как и ты) Цитата:
у олигархов этих областей точнее сказать
и выгодополучателей)
maxsaf:
А Куат успел смыться
А Куат успел смыться
впрочем как и ты) Цитата:
maxsaf:
Ага, сразу у трёх областей в полном составе
Ага, сразу у трёх областей в полном составе
у олигархов этих областей точнее сказать
и выгодополучателей)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:34
Цитата:
Я ж говорю - интуиция
abaika95:
впрочем как и ты)
впрочем как и ты)
Я ж говорю - интуиция
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:35
Цитата:
Без поддержки народа? Сомневаюсь
abaika95:
у олигархов этих областей точнее сказать и выгодополучателей)
у олигархов этих областей точнее сказать и выгодополучателей)
Без поддержки народа? Сомневаюсь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:52
Цитата:
А чё хоть за закон? Мне уже надо звонить адвокату?
abaika95:
их так то в любой стране за одно место могут взять и главное по закону)
их так то в любой стране за одно место могут взять и главное по закону)
А чё хоть за закон? Мне уже надо звонить адвокату?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13873
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 13:58
Цитата:
в итоге два шовика заграницей
один в турции другой в канаде)
ляпота)
Цитата:
за януковича на майдане тоже народ выходил
прозванный титушками))
так и эти администрации захватывали за бабки)
ты такой большой и до сих пор веришь в что в авангарде гос переворотов участвует народ?
Цитата:
не звоните солу
он тут не поможет)
maxsaf:
Я ж говорю - интуиция
Я ж говорю - интуиция
в итоге два шовика заграницей
один в турции другой в канаде)
ляпота)
Цитата:
maxsaf:
Без поддержки народа? Сомневаюсь
Без поддержки народа? Сомневаюсь
за януковича на майдане тоже народ выходил
прозванный титушками))
так и эти администрации захватывали за бабки)
ты такой большой и до сих пор веришь в что в авангарде гос переворотов участвует народ?
Цитата:
maxsaf:
Мне уже надо звонить адвокату?
Мне уже надо звонить адвокату?
не звоните солу
он тут не поможет)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 22:16
Цитата:
А кто - КНБ и террористы привозные?
abaika95:
ты такой большой и до сих пор веришь в что в авангарде гос переворотов участвует народ?
ты такой большой и до сих пор веришь в что в авангарде гос переворотов участвует народ?
А кто - КНБ и террористы привозные?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 23:30
Цитата:
в какой-то мере подобное утверждение от "молодняка" справедливо. ели бы не совок, у нас, равно как и во всей остальной на тот момент российской империи, с достаточной степенью вероятности был бы нормальный буржуазно-ориентированный капитализм с адекватными понятиями в духе (в ютубе сегодня увидел): "...очень богатые люди не ездят на бентли. это не прилично". а не как нынешние, едва вылупившиеся из совковой нищеты (во всех смыслах этого слова) пределом мечтаний имеют ленд крузер да так, чтобы демонстративно "помахать" им перед людьми заработавшими ему на эту цацку.
Цитата:
если выбор стоит так строго - памятники или беш...лучше уж памятники.
[Исправлено: Карачун, 29.08.2023 - 23:31]
костанаец: мало того, за 30 лет молодняку мозги промыли так, что страшно становится, сейчас популярное высказывание, если бы не СОВОК, то мы бы ого-го, если бы не совок нас не угнетал то мы бы УХХХХ
в какой-то мере подобное утверждение от "молодняка" справедливо. ели бы не совок, у нас, равно как и во всей остальной на тот момент российской империи, с достаточной степенью вероятности был бы нормальный буржуазно-ориентированный капитализм с адекватными понятиями в духе (в ютубе сегодня увидел): "...очень богатые люди не ездят на бентли. это не прилично". а не как нынешние, едва вылупившиеся из совковой нищеты (во всех смыслах этого слова) пределом мечтаний имеют ленд крузер да так, чтобы демонстративно "помахать" им перед людьми заработавшими ему на эту цацку.
Цитата:
maxsaf: А я говорил, хватит памятниками заниматься да переименованиями, баранов надо было разводить. Щас бы сидели спокойно и беш трескали
если выбор стоит так строго - памятники или беш...лучше уж памятники.
[Исправлено: Карачун, 29.08.2023 - 23:31]
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