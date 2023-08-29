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≡ "За адреналином приехал" - Первые гравийные велогонки Казахстана прошли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47440
"За адреналином приехал" - Первые гравийные велогонки Казахстана прошли в Костанае
Отправлено: 29.08.23 - 23:10
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Бывалые спортсмены утверждают, что гонки по бездорожью не в новинку для казахстанских велосипедистов, уникальность же данного старта - в участии гонщиков с разными типами велосипедов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13055
Re: "За адреналином приехал" - Первые гравийные...
Отправлено: 29.08.23 - 23:10
#1
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Я же тоже стал с недавнего времени велогонщиком. 50 км преодолеваю легко. Причём с тяжёлым рюкзаком за спиной. Наверно поэтому меня не позвали. Побоялись что я им покажу мастер-класс) В категории любителей я б поборолся.
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