Re: "За адреналином приехал" - Первые гравийные...

Отправлено: - 23:10

Я же тоже стал с недавнего времени велогонщиком. 50 км преодолеваю легко. Причём с тяжёлым рюкзаком за спиной. Наверно поэтому меня не позвали. Побоялись что я им покажу мастер-класс) В категории любителей я б поборолся.