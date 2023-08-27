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Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47440
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 27.08.23 - 12:27
Этим летом мне с сыном Маратом почти два месяца удалось пожить в далекой и до этого неведомой нам Канаде. Перед поездкой по Интернету кое-что узнали об истории, жизни, традициях и культуре канадцев. Сравнили с реальностью.
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Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:16
Цитата:
Язык языку - рознь
abaika95:
ад канадца языковой вопрос) ирония судьбы)
ад канадца языковой вопрос) ирония судьбы)
Язык языку - рознь
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:20
Цитата:
Оскорблением целой отрасли)) в АйТи, так уж заведено, все на английском любая локализация снижает планку уровня доступа, клуб перестает быть элитарным.
abaika95:
попросил продублировать наименование продукции на двух языках макс посчитал это личным оскорблением
попросил продублировать наименование продукции на двух языках макс посчитал это личным оскорблением
Оскорблением целой отрасли)) в АйТи, так уж заведено, все на английском любая локализация снижает планку уровня доступа, клуб перестает быть элитарным.
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:31
Цитата:
Я вас уже 20 лет раздражаю? А как будто вчера начал
abaika95:
и вот все 20 лет пишет оттуда на казахстанский форум как он любит русский язык и россию)))
и вот все 20 лет пишет оттуда на казахстанский форум как он любит русский язык и россию)))
Я вас уже 20 лет раздражаю? А как будто вчера начал
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13055
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:35
То что в Канаде уровень жизни выше нашего мы и так знали. Только вот профессор самое главное не сказал. Зачем он туда летал? Двоем с сыном посмотреть водопад? Сомневаюсь. Похоже наша интелегенция начала отправлять своих детей за океан из благополучного Казахстана?
[Исправлено: Vit, 28.08.2023 - 11:12]
[Исправлено: Vit, 28.08.2023 - 11:12]
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 11:37
Цитата:
Хороший ворос
Vit:
Зачем он туда летал?
Зачем он туда летал?
Хороший ворос
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4574
Re: Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей...
Отправлено: 28.08.23 - 12:44
Цитата:
Цитата:
Он в мою бытность парторгом совхоза, работал в обкоме партии - руководителем лекторской группы при Доме политпросвещения. Умел грамотно говорить. Несколько раз был у меня в совхозе. Приятно было с ним беседовать. Сейчас таких специалистов его уровне, как я наблюдаю, в областном акимате нет. Родом, вроде из Наурзумского района.
Козлов я:
интересно написано
интересно написано
Цитата:
таноми52:
отличный русский
отличный русский
Он в мою бытность парторгом совхоза, работал в обкоме партии - руководителем лекторской группы при Доме политпросвещения. Умел грамотно говорить. Несколько раз был у меня в совхозе. Приятно было с ним беседовать. Сейчас таких специалистов его уровне, как я наблюдаю, в областном акимате нет. Родом, вроде из Наурзумского района.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 29667
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 14:25
Цитата:
У нас тоже так..
Кормишь их, поишь, белым хлебом, белыми макаронами, белым молоком и тд, наполняешь им полный холодильник, а они уже превращаются в обычных лентяев и трутней..
Даже мышей не ловят.
Сейчас просто не держим всяких кошечек да собачечек, ну их..
maxsaf:
Поэтому здесь, на сайте и развлекаюсь. Лучше любого похода в цирк
Поэтому здесь, на сайте и развлекаюсь. Лучше любого похода в цирк
У нас тоже так..
Кормишь их, поишь, белым хлебом, белыми макаронами, белым молоком и тд, наполняешь им полный холодильник, а они уже превращаются в обычных лентяев и трутней..
Даже мышей не ловят.
Сейчас просто не держим всяких кошечек да собачечек, ну их..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13873
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 16:47
Цитата:
Цитата:
как не выделывайся, как не прикрывайся за мнимой демагогией но бытовой шовинизм не скроешь)
Цитата:
раздражал "не земляк" своей непролазной глупостью
ты веселишь своей неприкрытой обидкой на казахстан)
Цитата:
дык с 90ых годов еще
болашак же программа называется
дети учатся в сша и канаде и возвращаются, вроде не секрет это был а вполне гос политика
а в россии это секрет когда дети чиновников учатся в загране потому-что официальная риторика россии что "запад-зло"))
maxsaf:
Оскорблением целой отрасли)) в АйТи, так уж заведено, все на английском любая локализация снижает планку уровня доступа, клуб перестает быть элитарным.
Оскорблением целой отрасли)) в АйТи, так уж заведено, все на английском любая локализация снижает планку уровня доступа, клуб перестает быть элитарным.
Цитата:
maxsaf:
Язык языку - рознь
Язык языку - рознь
как не выделывайся, как не прикрывайся за мнимой демагогией но бытовой шовинизм не скроешь)
Цитата:
maxsaf:
Я вас уже 20 лет раздражаю? А как будто вчера начал
Я вас уже 20 лет раздражаю? А как будто вчера начал
раздражал "не земляк" своей непролазной глупостью
ты веселишь своей неприкрытой обидкой на казахстан)
Цитата:
Vit:
охоже наша интелегенция начала отправлять своих детей за океан из благополучного Казахстана?
охоже наша интелегенция начала отправлять своих детей за океан из благополучного Казахстана?
дык с 90ых годов еще
болашак же программа называется
дети учатся в сша и канаде и возвращаются, вроде не секрет это был а вполне гос политика
а в россии это секрет когда дети чиновников учатся в загране потому-что официальная риторика россии что "запад-зло"))
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 21:31
Цитата:
Юстас - центру: меня раскрыли, чё делать
abaika95:
как не выделывайся, как не прикрывайся за мнимой демагогией но бытовой шовинизм не скроешь)
как не выделывайся, как не прикрывайся за мнимой демагогией но бытовой шовинизм не скроешь)
Юстас - центру: меня раскрыли, чё делать
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 28.08.23 - 21:33
Цитата:
Ты когда в Канаду соберёшься - в анкете это не указывай. Сами поймут
111:
они уже превращаются в обычных лентяев и трутней..
они уже превращаются в обычных лентяев и трутней..
Ты когда в Канаду соберёшься - в анкете это не указывай. Сами поймут
Жизнь канадцев глазами костанайцев - Из дневниковых записей о впечатлениях от двухмесячной поездки за океан
Отправлено: 29.08.23 - 22:29
Цитата:
Найдите 100 отличий ))
[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 22:32]
Перефразируя слова известной песни, честно признаюсь «Хороша страна Канада, но Казахстан для меня - лучше всех!»
Найдите 100 отличий ))
[Исправлено: maxsaf, 29.08.2023 - 22:32]
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