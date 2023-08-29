НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 589 из 589«1...587588589
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13873
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:06
#8821
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что, нет причин бояться?

ну шовинистам много чего боятся надо)
их так то в любой стране за одно место могут взять и главное по закону)
Цитата:
maxsaf:
А меня бы уже где-нибудь в окопе присыпало

наврядле)
ты бы убежал в загран еще до начала войны)
и
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18314
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:07
#8822
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
наврядле) ты бы убежал в загран еще до начала войны) и

Моя интуиция оказалась даже лучше, убегать дважды не пришлось :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18314
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:08
#8823
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну шовинистам много чего боятся надо) их так то в любой стране за одно место могут взять и главное по закону)

А Куат успел смыться ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18314
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:13
#8824
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а может шовинизм отдельно взятых индивидуумов?

Ага, сразу у трёх областей в полном составе 8-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13873
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:15
#8825
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А Куат успел смыться

впрочем как и ты) Цитата:
maxsaf:
Ага, сразу у трёх областей в полном составе

у олигархов этих областей точнее сказать
и выгодополучателей)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18314
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:34
#8826
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
впрочем как и ты)

Я ж говорю - интуиция ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18314
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:35
#8827
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у олигархов этих областей точнее сказать и выгодополучателей)

Без поддержки народа? Сомневаюсь
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18314
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 11:52
#8828
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
их так то в любой стране за одно место могут взять и главное по закону)

А чё хоть за закон? Мне уже надо звонить адвокату? 8-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13873
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 13:58
#8829
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я ж говорю - интуиция

в итоге два шовика заграницей
один в турции другой в канаде)
ляпота)
Цитата:
maxsaf:
Без поддержки народа? Сомневаюсь

за януковича на майдане тоже народ выходил
прозванный титушками))
так и эти администрации захватывали за бабки)
ты такой большой и до сих пор веришь в что в авангарде гос переворотов участвует народ?
Цитата:
maxsaf:
Мне уже надо звонить адвокату?

не звоните солу
он тут не поможет)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18314
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 22:16
#8830
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ты такой большой и до сих пор веришь в что в авангарде гос переворотов участвует народ?

А кто - КНБ и террористы привозные? :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.08.23 - 23:30
#8831
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец: мало того, за 30 лет молодняку мозги промыли так, что страшно становится, сейчас популярное высказывание, если бы не СОВОК, то мы бы ого-го, если бы не совок нас не угнетал то мы бы УХХХХ

в какой-то мере подобное утверждение от "молодняка" справедливо. ели бы не совок, у нас, равно как и во всей остальной на тот момент российской империи, с достаточной степенью вероятности был бы нормальный буржуазно-ориентированный капитализм с адекватными понятиями в духе (в ютубе сегодня увидел): "...очень богатые люди не ездят на бентли. это не прилично". а не как нынешние, едва вылупившиеся из совковой нищеты (во всех смыслах этого слова) пределом мечтаний имеют ленд крузер да так, чтобы демонстративно "помахать" им перед людьми заработавшими ему на эту цацку.
Цитата:
maxsaf: А я говорил, хватит памятниками заниматься да переименованиями, баранов надо было разводить. Щас бы сидели спокойно и беш трескали

если выбор стоит так строго - памятники или беш...лучше уж памятники.

[Исправлено: Карачун, 29.08.2023 - 23:31]
Профайл
Страница 589 из 589«1...587588589
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS