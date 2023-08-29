Отправлено: - 23:30

костанаец: мало того, за 30 лет молодняку мозги промыли так, что страшно становится, сейчас популярное высказывание, если бы не СОВОК, то мы бы ого-го, если бы не совок нас не угнетал то мы бы УХХХХ

maxsaf: А я говорил, хватит памятниками заниматься да переименованиями, баранов надо было разводить. Щас бы сидели спокойно и беш трескали

[Исправлено: Карачун, 29.08.2023 - 23:31]

Цитата:в какой-то мере подобное утверждение от "молодняка" справедливо. ели бы не совок, у нас, равно как и во всей остальной на тот момент российской империи, с достаточной степенью вероятности был бы нормальный буржуазно-ориентированный капитализм с адекватными понятиями в духе (в ютубе сегодня увидел): "...очень богатые люди не ездят на бентли. это не прилично". а не как нынешние, едва вылупившиеся из совковой нищеты (во всех смыслах этого слова) пределом мечтаний имеют ленд крузер да так, чтобы демонстративно "помахать" им перед людьми заработавшими ему на эту цацку.Цитата:если выбор стоит так строго - памятники или беш...лучше уж памятники.