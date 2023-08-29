Re: "Построили и не передали" - Почему...

Отправлено: - 22:08

Я скажу так - у нас очень много объектов, которые были построены и не переданы в эксплуатацию, в этом вся проблема, - ответил аким. - Проведу параллель. У нас 52 спортивные площадки - их построили, но в отдел ЖКХ не передали. Сквер построили, но не передали, обслуживать некому. Мы сейчас ремонтируем памятник просто за спасибо, за честное слово. Сейчас, чтобы его передать, нам нужно оформить землю, оформить памятник. У нас много вопросов по тепло-, водо-, энергоснабжению, которые нужно приводить в соответствие. Когда люди возмущаются по памятнику, я согласен с ними.



....непонятно чем занимались предыдущие руководители?А ну да тогда было не до тепла воды и энергии,тогда занимались колесом обозрения и всякой ерундой,цементный завод хоть функционирует?