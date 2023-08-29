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≡ "Построили и не передали" - Почему реконструированный год назад сквер Марите Бежите нуждается в ремонте?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47440
"Построили и не передали" - Почему реконструированный год назад сквер Марите Бежите нуждается в ремонте?
Отправлено: 29.08.23 - 15:21
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Реконструкцию сквера Марите Бежите проводили в 2022 году к юбилею Рудного. За несколько дней до 66-летия города в редакцию "НГ" прислали видео, закадровый голос комментирует - памятник литовской девушке вновь требует ремонта.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6275
Re: "Построили и не передали" - Почему...
Отправлено: 29.08.23 - 15:21
#1
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Я очень люблю зависать на сайте продаж ОЛХ, так там можно выбрать вполне добротные вещи. Например много мебели, пластиковых окон, стройматериалы, трубы и много всякой мелочи выставили кушмурунцы (видимо сотрудники тюрьмы). Так вот я о чём. Неужели государство не может свое имущество само продавать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4574
Re: "Построили и не передали" - Почему...
Отправлено: 29.08.23 - 18:06
#2
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Цитата://я звонил советнику АО "Рудныйсоколовстрой", просил его помочь восстановить.//

А, почему не водителю директора АО"Рудныйсоколовстрой", он наверное больше знает, чем юный и бузусый советник??
И с каких пор аким второго города области не может напрямую позвонить директору какого то АО ?

Цитата://спортивные площадки - их построили, но в отдел ЖКХ не передали. Сквер построили, но не передали, обслуживать некому//

Наверное, это то о чём писали в соседней ветке: - неэффективное государственное управление.
Да, видать ничему бывший президент так и не научился у своего друга - эффективного сингапурского гос.менеджера Ли Куан Ю ( и друг ли он ему).
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
446
Re: "Построили и не передали" - Почему...
Отправлено: 29.08.23 - 22:08
#3
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Я скажу так - у нас очень много объектов, которые были построены и не переданы в эксплуатацию, в этом вся проблема, - ответил аким. - Проведу параллель. У нас 52 спортивные площадки - их построили, но в отдел ЖКХ не передали. Сквер построили, но не передали, обслуживать некому. Мы сейчас ремонтируем памятник просто за спасибо, за честное слово. Сейчас, чтобы его передать, нам нужно оформить землю, оформить памятник. У нас много вопросов по тепло-, водо-, энергоснабжению, которые нужно приводить в соответствие. Когда люди возмущаются по памятнику, я согласен с ними.

....непонятно чем занимались предыдущие руководители?А ну да тогда было не до тепла воды и энергии,тогда занимались колесом обозрения и всякой ерундой,цементный завод хоть функционирует?
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