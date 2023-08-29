Отправлено: - 21:20

ACROS:



ACROS:

у нас огромная территория - а дальше ЧТО ?? Живём на прошлом, на том что ПОНАСТРОИЛИ коммунисты, за тридцать лет Назарбаев ничего РЕАЛЬНОГО не создал, даже система гос.управления созданная ИМ - оказалась неэффективна. Что они делали все эти ТРИДЦАТЬ лет, неонятно - только рассказывали в СМИ - вот взлетим завтра, послезавтра, послепослезавтра.

Цитата:Цитата:мало того, за 30 лет молодняку мозги промыли так, что страшно становится, сейчас популярное высказывание, если бы не СОВОК, то мы бы ого-го, если бы не совок нас не угнетал то мы бы УХХХХ