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≡ Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной инфляции в стране
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47439
Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной инфляции в стране
Отправлено: 29.08.23 - 15:05
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В Казахстане реальная инфляция за два года превысила 60%. Об этом заявил экономист Олжас Худайбергенов. По его словам, в Казахстане инфляция значительно выше, чем в соседних государствах.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
339
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 15:05
#1
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Неправильно Олжас считает.
Дано: среднестатистически я с женой и сыном получаю 900 тысяч тенге в месяц.
на питание уходит 200 тысяч, коммуналка 30 тысяч, бензин 40 тысяч, последние два выросли на 14%. Осталось разобраться с едой: хлеб, картошка, капуста и морковь с луком выросли на 100% но в расходах на 5%. Бытовая химия пусть даст рост расходов 9% и получается что инфляция составит 14%. Остальные 600 тысяч хочешь в Турцию, айфоны, телевизоры -цены стабильны.

Ну а где мы возьмем 900 тысяч правительство не интересует.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6275
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 15:31
#2
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Зачем публично демонстрировать свои доходы, потом правительство примет за чистую монету и подумает что каждый так зарабатывает, хотя большинство последний хрен догрызает
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
73
Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной инфляции в стране
Отправлено: 29.08.23 - 15:48
#3
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Экономика страны не вытянет, санкционное давление будет нарастать, производства нет, как бы национализация (перевод в госсобственность, не путать чем-то другим) не была проведена, урожай зерноотходов 2023, бюллеры и кейсы, крузаки и лексусы могут ЗАБРАТЬ в пользу государства, такая перспектива не такая уж и фантастическая

[Исправлено: ОГПУ, 29.08.2023 - 17:27]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
73
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 15:51
#4
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Кругом одни кавалеры орденов на любой вкус, с газет не сходят, медалей и грамот у акимов, министров как будто они воевали где-то, а экономика дохлая, инфляция 60%, странно, не правда ли?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
73
Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной инфляции в стране
Отправлено: 29.08.23 - 15:57
#5
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Соседи подают пример, как может оскалиться государство, законы нужные приняты, граница по сути на замке, как будет нужно, военком подтянет любого по списку, а пока гуляйте только не далеко. Почему в Дубай уехал истеблишмент?, пусть пашут, авансом государство напихало денег

[Исправлено: ОГПУ, 29.08.2023 - 17:31]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
73
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 16:01
#6
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Рабочие места реальные по 2000 человек в каждый район, сидят сопли жуют выгодно/ не выгодно, президент им не такой, правительство плохое, через одного в тюрьму за неуплату налогов, тогда видно будет где выгодно а где не очень :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2584
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 16:43
#7
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100% согласен в отношении связанных рук у чиновников. Антикоррупционная борьба в нынешнем виде камень на ногах госуправления и экономики в целом. Чиновники боятся выйти за рамки давно устаревших должностных инструкций. При проявлении малейшей инициативы тут же возбуждается Антикор и прокуратура. Даже нынешнему сенатору г-ну Карплюку. когда он был зам .акима области недостаточно было 7 или 8 заключений. нужно было ещё одно от СПК" Тобол", у которого нет аккредитованной лаборатории. Товарища хотели посадить за то, что он использовал более надёжный, но и более дорогой кабель. Все согласно кивают , что коррупция огромная, а не понимают того , что брать взятки, сейчас может только тот , кому дарована индульгенция. А абсолютно бОльшая часть чиновничества лишена возможности нормально, порой и творчески подходить к делу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4574
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 17:28
#8
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Цитата:
saba:
А абсолютно бОльшая часть чиновничества лишена возможности нормально, порой и творчески подходить к делу.


Вечный, чисто, "казахский" вопрос: - КТО виноват и что делать ??
ВСЕ вокруг виноваты, но не МЫ.
У нас ТРИДЦАТЬ лет одни ПОНТЫ - мы древние, у нас сам Менделеев, у нас огромная территория - а дальше ЧТО ??
Живём на прошлом, на том что ПОНАСТРОИЛИ коммунисты, за тридцать лет Назарбаев ничего РЕАЛЬНОГО не создал, даже система гос.управления созданная ИМ - оказалась неэффективна.
Что они делали все эти ТРИДЦАТЬ лет, неонятно - только рассказывали в СМИ - вот взлетим завтра, послезавтра, послепослезавтра.
Некомпетентное, безграмотное, бестолковое - руководство государством. Тридцать лет коту под хвост. Только Митталы, Шеллы, Лукойлы и прочие - богатели, богатели и богатели.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
164
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 21:20
#9
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
ACROS:
у нас огромная территория - а дальше ЧТО ?? Живём на прошлом, на том что ПОНАСТРОИЛИ коммунисты, за тридцать лет Назарбаев ничего РЕАЛЬНОГО не создал, даже система гос.управления созданная ИМ - оказалась неэффективна. Что они делали все эти ТРИДЦАТЬ лет, неонятно - только рассказывали в СМИ - вот взлетим завтра, послезавтра, послепослезавтра.


мало того, за 30 лет молодняку мозги промыли так, что страшно становится, сейчас популярное высказывание, если бы не СОВОК, то мы бы ого-го, если бы не совок нас не угнетал то мы бы УХХХХ
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18313
Re: Экономист раскритиковал госуправление и рассказал о реальной...
Отправлено: 29.08.23 - 22:07
#10
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Цитата:
Есть данные, что реальная инфляция за два года уже превысила минимум 60%, а есть оценки и 80-100%

А я говорил, хватит памятниками заниматься да переименованиями, баранов надо было разводить. Щас бы сидели спокойно и беш трескали :lol:
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